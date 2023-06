Ta jed je pregrešno dobra in nadvse dekadentna. Pripravljena je z veliko masla, ki skupaj s česnom, baziliko in špinačo naredi to jed res božansko. Čeprav je v njej kar veliko masla, je v jedi tudi veliko nadvse zdravih sestavin: česen, špinača in šparglji. Torej je pravzaprav dobro uravnotežena! Za pripravo uporabite polnozrnate ali navadne špagete.

V sezoni špargljev, ki je od aprila do junija, maslene špagete okrancljajte z drobtinovimi šparglji, izven nje – torej pozno poleti – pa jed pripravite le z odišavljenimi drobtinami. Na maslu popražite drobtine, jim po želji dodajte nariban strok česna in malo soli in popra ter špagete potresite le z njimi. Tudi tako bo jed nadvse odlična!

Ta jed je najboljša takoj, ko se pripravi, zato priprave vnaprej ne priporočamo. Zaradi maslene omake morate jed nujno postreči takoj, zato zadnji korak pripravite takrat, ko so vsi že zbrani za mizo. Špagete imejte že skoraj skuhane, šparglji naj bodo tudi že pripravljeni, nato pa pripravite omako. Stopite maslo, zmehčajte česen ter dodajte špinačo in baziliko. Med pripravo omake nikar ne hodite stran. Česna nikar ne obarvajte preveč, da jed ne bo grenka. Če se to slučajno pripeti, začnite znova. Zažganega vrzite stran in začnite pripravljati omako s svežim maslom in česnom.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi)

200 g (polnozrnatih) špagetov

1 žlica (olivnega) olja

1 šopek svežih špargljev

1 žlica krušnih drobtin

sol in poper po okusu

60 g masla

2 žlici naribanega parmezana

4 stroki česna

2 pesti sveže špinače

1 majhna pest sveže bazilike

1 žlička limoninega soka

PRIPRAVA

Špagete skuhajte v osoljeni vreli vodi po navodilih na embalaži. Nujno prihranite nekaj vode, v kateri so se špageti kuhali.

Špargljem odlomite olesenele dele – vsakega posebej primite na skrajnih koncih in prelomite, špargelj se bo odlomil ravno tam, kjer je potrebno. Spodnje lesene dele zavržite. Vrščičke in preostali del špargljev narežite na dvocentimetrske kolute. Srednje debele in tanjše šparglje popecite na malo olja. Špargljem nato v ponvici dodajte 20 g masla ter žlico drobtin in jih malo popražite, da se maslene drobtine oprimejo koščkov špargljev. Ne pozabite še na malo soli in popra.

V kozici stopite preostalo maslo in na njem zmehčajte na lističe narezan česen. Pazite, da se česen ne obarva preveč, ker bo sicer celotna jed grenka. Ko se česen zmehča, v kozico stresite špinačo in baziliko ter parmezan in premešajte, da zelenjava uvene. Posolite in popoprajte po okusu.

Ko se špageti skuhajo, jih umešajte v masleno omako. Dodajte nekaj žlic vode, v kateri so se špageti kuhali. Lahko dodate še malo masla, da dobite masleno omako. Poskusite ter dosolite in dopoprajte, če je potrebno. Špagete servirajte na krožnik, jih potresite s drobtinastimi šparglji in jed takoj postrezite.