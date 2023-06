Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je osebo pri prečkanju naraslega hudournika, ki je tekel čez cesto, voda odnesla v strugo hudournika. Kljub takojšnjemu posredovanju policistov in reševalnih služb je doslej še niso našli, zato danes nadaljujejo z aktivnostmi in iskanjem, so zapisali.

V sredo proti večeru so se namreč nad osrednjim delom države razvila močna neurja, ki so zajela predvsem območje med Domžalami, Vranskim in Trbovljami. Največ dogodkov so zabeležili na območju regijskega centra za obveščanje Ljubljana (25) in Trbovlje (19), na območju Celja pa en dogodek, so sporočili iz Uprave za zaščito in reševanje.

Meteorne vode so zalile 36 stanovanjskih in drugih objektov ter šolo v Izlakah, hudourniki so ponekod prestopili struge in zalili cestišča, propuste ter ogrožali objekte. Sprožili so se trije zemeljski plazovi, do udora cestišč je prišlo v dveh primerih, podrlo se je eno drevo.

Pri Zagorju ob Savi je bila motena oskrba z električno energijo. Po podatkih Elektra Ljubljana je bilo brez oskrbe z električno energijo okoli 340 odjemalcev. Za odpravljanje posledic neurja je bilo aktiviranih 28 gasilskih enot, skupno okoli 70 gasilcev. Gasilci in delavci komunalnih in cestnih služb so ponekod še na terenu, najverjetneje bodo tudi danes dopoldan.

Nestanovitno vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Danes bo sicer delno jasno, sredi dneva in popoldne pa bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Tudi v petek čez dan so po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) napovedane krajevne plohe in nevihte, nestanovitno vreme se bo nadaljevalo še v soboto in nedeljo.