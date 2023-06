Policisti bodo po zbranih obvestilih o vseh okoliščinah dogodka obvestili pristojno državno tožilstvo, so še zapisali na PU Ljubljana.

Zaradi močnih neurij nad osrednjim delom države so namreč v sredo narasli potoki in hudourniki. V Zagorju ob Savi pa je osebo pri prečkanju naraslega hudournika, ki je tekel čez cesto, voda odnesla v strugo hudournika. Kljub takojšnjemu posredovanju policistov in reševalnih služb je v sredo niso našli, iskanje so nadaljevali danes, a so jo našli mrtvo.

Po poročanju medijev je šlo za 40-letno žensko.