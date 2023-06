Smith je za preiskavo Trumpa sklical dve zvezni veliki poroti - eno v Washingtonu in eno na Floridi. Zvezna velika porota, ki preiskuje Donalda Trumpa na Floridi, je v sredo zaslišala najmanj eno dodatno pričo, kar pomeni, da se pravosodno ministrstvo približuje obtožnici zaradi zaupnih dokumentov.

Trumpovi odvetniki so se v Washingtonu pred dnevi sestali s predstavniki ministrstva za pravosodje in zahtevali konec preiskave, vendar ostali praznih rok.

Nekdanjega Trumpovega tiskovnega predstavnika Taylorja Budowicha so zaslišali pred veliko poroto na Floridi. »Danes sem v tem, kar lahko opišem le kot lažno in globoko zaskrbljujoče prizadevanje, da bi uporabili moč vlade, da bi ujeli Trumpa, izpolnil zakonsko obveznost pričanja pred zvezno veliko poroto in pošteno odgovoril na vsa vprašanja,« je zapisal na Twitterju.

Pred veliko poroto v Washingtonu so v zadnjem letu v okviru preiskave v zvezi z zaupnimi dokumenti in prizadevanji za razveljavitev izida predsedniških volitev 2020 vključno z napadom na zvezni kongres zaslišali več prič. Med njimi so tudi Trumpovi odvetniki in pomočniki.

Trump je na svojem družbenem mediju Truth Social po sestanku njegovih odvetnikov s predstavniki pravosodnega ministrstva ZDA zapisal: »Kako lahko ministrstvo za pravosodje obtoži mene, ki nisem storil ničesar narobe, ko pa ni bil obtožen noben drug predsednik.«

V sredo je na družbenih omrežjih objavil, da mu ni nihče povedal, da je obtožen. Dodal je, ne bi smel biti, saj ni storil nič narobe, vendar že leta domneva, da je tarča pravosodnega ministrstva in FBI.

Trumpa kazensko preganjajo v New Yorku zaradi plačila pornografski igralki za molk o spolnem odnosu pred volitvami 2016, kazenski pregon pa ga najverjetneje kmalu čaka še v zvezni državi Georgia zaradi spodnašanja izida predsedniških volitev 2020. Trump vztraja, da je volitve izgubil zaradi prevare in je države uradnike Georgie silil, da spremenijo izid.