Tekma je bila z izjemo zaključka izenačena, Slovenci so jo izgubili v končnicah prvih dveh nizov. Spet se je videlo, da varovanci Gheorgheja Cretuja še niso pravi. Če Srbi v prvem krogu tega niso znali izkoristiti, pa za Bolgare to ne velja. Ko je bilo potrebno, so bili dovolj zbrani, kar jim je na koncu prineslo zmago, s katero so popravili spodrsljaj iz prvega kroga, v njem so nepričakovano izgubili proti Kitajski.

Bolgari so bili odlični v bloku, Slovenci pa so zapravljali priložnosti v protinapadih. V njihovi igri se še kako pozna odsotnost korektorja Tončka Šterna. Na njegovem mestu je tekmo začel Matej Kök, ki pa se ni najbolje znašel. Tudi Rok Možič ni bil tako razpoložen kot na prvi tekmi, enako velja za Alena Pajenka. Tudi pravega pritiska s servisi ni bilo, pomagale pa niso niti menjave, s katerimi je Cretu poskušal spremeniti potek tekme.

Slovenci bodo imeli zdaj prost petek, v soboto pa se bodo merili s Francijo.