Denver ohladil vročico za vodstvo z 2:1

Košarkarji Denver Nuggets so v finalu končnice severnoameriške lige NBA povedli z 2:1 v seriji, potem ko so pri Miami Heat slavili s 109:94. Blestela sta predvsem Nikola Jokić in Jamal Murray s trojnima dvojčkoma, medtem ko je slovenski predstavnik Vlatko Čančar odigral 30 sekund. Naslednja tekma bo v soboto ob 2.30.