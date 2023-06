Poskrbljeno bo tudi za malico in zabavo za otroke z zvezo društev Krice Krace ter poslikavo obraza. S čiščenjem na območju mestne občine Kranj boste udeleženci pričeli ob 9. uri zjutraj na različnih lokacijah: na sotočju Rupovščice in Kokre, ob Bobovških jezercih in kanjonu Kokre ter na Struževem. Ob 11. uri boste vabljeni na toplo malico, pijačo in druženje v Struževem, na Domačiji Pr'Matjaž. Organizatorji prosijo, da se zaradi lažje organizacije števila obrokov čim prej prijavite prek spletne strani www.kranj.si ali www.ra-sora.si. tj