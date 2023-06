Politične ideje v civilnodružbeni preobleki

Tako kot v stranki SD tudi v Levici ustanavljajo svoj inštitut, Inštitut za nove orientacije. V NSi in SDS ga imajo že leta. Najbolj znan inštitut pri nas je sicer 8. marec, najbolj zloglasen pa bržkone 1. oktober. Od kod pravzaprav izvira to navdušenje civilnih in političnih akterjev za ustanavljanje “inštitutov”, ki so pravzaprav zavodi ali društva, in kaj se skriva za to na videz nedolžno pravno-gospodarsko pobudo?