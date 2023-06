West Ham zmagovalec druge izvedbe konferenčne lige

Nogometaši angleškega West Hama so zmagovalci tretjega kakovostnega razreda evropskih nogometnih pokalov. V finalu konferenčne lige so v Pragi z 2:1 (0:0) premagali Fiorentino in tako nasledili Romo, ki je v prejšnji sezoni dobila prvo izvedbo tega tekmovanja.