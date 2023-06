Število kandidatov za predsedniško nominacijo republikanske stranke je naraslo na deset, potem ko so v teh dneh v tekmo vstopili trije novi. To so nekdanji podpredsednik ZDA Mike Pence, bivši guverner New Jerseyja Chris Christie in guverner Severne Dakote Doug Burgum. Širok krog kandidatov predvidoma koristi bivšemu predsedniku Donaldu Trumpu, saj ima zvesto jedro privržencev, medtem ko se bodo glasovi volilcev, ki mu niso naklonjeni, bolj razpršili med ostale.

Redko viden primer

Obeta se nekaj političnih obračunov nekdanjih sodelavcev v Trumpovi administraciji. Posebej nenavaden je tisti med Trumpom in Penceom, saj gre za zelo redek primer, ko (bivši) podpredsednik izziva (bivšega) predsednika. Pence, ki je bil guverner Indiane, dokler ga ni Trump leta 2016 izbral za podpredsedniškega kandidata, je v predstavitvi kandidature poudarjal svoje konservativne vrednote in Američanom sporočil, da »Bog še ni prekrižal Amerike«. Trump in Pence sta si prišla navzkriž ob koncu mandata, ko Pence ni hotel poseči v potrjevanje volilne zmage Bidna, kot je zahteval Trump, ki je govoril o volilnih prevarah, o katerih ni bilo dokazov. Potem so v kongres vdrli Trumpovi privrženci, pri čemer so nekateri vzklikali, da je treba Pencea obesiti. Pence je včeraj kritiziral Trumpa in dejal, da je zaradi svojih poskusov, da spremeni izid volitev, neprimeren za opravljanje predsedniške funkcije.

Še bolj brez dlake na jeziku je v kampanjo vstopil Christie, ki je bil leta 2016 vodja Trumpove ekipe za pripravo na prevzem oblasti, leta 2020 pa ga je pripravljal na predvolilne debate. Christie, ki je v odnosu do Trumpa nekajkrat obrnil ploščo, je zdaj spet oster kritik bivšega predsednika in se pri tem očitno ne bo zadrževal. Ob predstavitvi kandidature je dejal, da je Trump sebičen zagrenjen jezni mož, ki si vedno prilasti vse zasluge za dobro in krivi druge za slabo.

Guverner Burgum pa je precej manj znan ameriški javnosti in trdi, da je to njegova prednost. Bivši visoki uslužbenec v Microsoftu izpostavlja tradicionalne vrednote, podpira fosilno industrijo, a tudi ogljično nevtralnost.

Trump, DeSantis in potem dolgo nič

V doslej objavljenih anketah je velik favorit za predsedniško nominacijo Trump, ki se sprašuje, zakaj drugi sploh vstopajo v tekmo. Christieju so v Trumpovem taboru odgovorili z besedami, da gre za kandidata, ki »ne bi izgubljal časa, da poje DeSantisovo kosilo«, s čimer so namignili na njegovo močno postavo in na guvernerja Floride Rona DeSantisa, ki je glavni tekmec bivšega predsednika. Trump ima v anketah v povprečju več kot 50 odstotkov podpore republikanskih volilcev, DeSantis 22 odstotkov, vsi ostali so daleč zadaj. Trumpova veleposlanica pri OZN Nikki Haley, ki je kandidaturo oznanila pred časom, ima na tretjem mestu denimo 4,4 odstotka podpore.

Poleg omenjene šesterice so kandidaturo za republikansko predsedniško nominacijo napovedali še senator Južne Karoline Tim Scott, bivši guverner Arkansasa Asa Hutchinson, poslovnež Vivek Ramaswamy in politični komentator Larry Elder.

Pri demokratih naj Biden ne bi imel resnejšega tekmeca ob potegovanju za drugi mandat, je pa kandidaturo vložil tudi Robert F. Kennedy mlajši, nečak nekdanjega predsednika ZDA in proticepilski aktivist. Ankete so ga začele zaznavati in mu namerile okoli 17 odstotkov podpore v primerjavi z Bidnovimi šestdesetimi.