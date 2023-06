Glejte, dokler ne bomo tudi mi posvojili vseh praznikov, se nikoli ne bomo približali jedrni Evropi, kaj šele da bi se rešili ostankov komunizma. Zato predlagamo, da se za začetek uvede 14-dnevno božično-novoletno praznovanje, ki se potegne tja do treh kraljev. Nujno moramo uvesti dela prost Jezusov vnebohod s poprazničnim petkom, ki se lahko v počitniški teden zavleče vse do binkoštnega ponedeljka. Telovo? Enako. Povsem jasno je, da moramo ohraniti vse državotvorne praznike, 2. januar, 2. maj, dela prosti dnevi pa naj bodo še tisti, ki to niso (prekmurski in primorski praznik, Trubarjev in Maistrov dan). Če kateri pade na nedeljo, naj bo prazničen pač ponedeljek.

In ko smo že pri stvari, se spodobi, da prekličemo preklic praznika dneva spomina na žrtve komunizma ali pa ga vsaj preimenujemo in ga seveda takoj razglasimo za dela prost dan. Tako, zdaj pa vi, mojstri v gospodarski zbornici, računala v roke in izračunajte, koliko nas bo ta dokončni razhod s komunizmom stal.