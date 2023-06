Osemintridesetletni Harry je – po 19. stoletju – prvi član ožje kraljeve družine, ki se je pojavil na sodišču kot priča. Princ je najslavnejši med več kot sto Otočani, ki tožijo založniško hišo Mirror Group Newspapers (MGN), lastnico časopisov Daily Mirror, Sunday Mirror in Sunday People, zaradi nezakonitega prisluškovanja njihovim mobilnim telefonom od leta 1996 do 2011 in objavljanja člankov na podlagi prisluškovanja. Za to naj bi najemali zasebne detektive, ki naj bi jim MGN v tem obdobju izkašljala deset milijonov funtov. Za zbiranje nezakonitih informacij o Harryju naj bi jih najeli kar 144-krat.

Morganova tolpa novinarjev

Harry in njegovi odvetniki so pred pričanjem sodišču poslali 49 strani dolgo izjavo priče, v kateri je princ tabloidnim medijem očital, da so s svojim pisanjem ustvarili njegov domnevni značaj in vplivali na to, kako so ga videli drugi ljudje. Po njegovem mnenju so mu pripisali vloge, ki so jim najbolj ustrezale in prodale največ časopisov, posebno ker se je rodil kot rezerva prestolonaslednika. Spomnil jih je, da so ga razglašali za plejbojskega princa, zgubo, butca, prevaranta, mladoletnega pijanca, neodgovornega uživalca drog … »Seznam je neskončen,« je napisal Harry. »Tabloidi so me stalno skušali pripraviti do tega, da bi kot 'neuravnovešen' mladenič naredil kaj neumnega, kar bi bilo zanje dobra zgodba, ki bi prodala veliko časopisov. Takšno vedenje je podlo in zlobno.« Harry omenja Piercea Morgana, tedanjega urednika Mirrorja, zadnja leta dežurnega kritika njegove žene Meghan Markle. »Ko pomislim na to, da sta Pierce Morgan (urednik Mirrorja od leta 1995 do 2004) in njegova tolpa novinarjev prisluškovala zasebnim in občutljivim sporočilom moje matere, mi gre na bruhanje. Zato sem še bolj odločen, da morajo odgovorni, vključno z Morganom, položiti račune za svoje podlo in povsem neopravičljivo ravnanje.« Harry pravi, da sta z Meghan zaradi tožbe izpostavljena Morganovim osebnim napadom in ustrahovanju. S tem skuša novinar Harryja pripraviti do tega, da bi odnehal, preden bi moral Morgan odgovarjati za nezakonito početje v zvezi s princem in njegovo materjo.

Britanska vlada in tisk sta na dnu

Med navzkrižnim zaslišanjem, med katerim je bil sprva zadržan, sčasoma pa vse bolj razburjen, je Harry zatrjeval, da so se tabloidi do njega vedli sovražno vse od njegovega rojstva. Očital jim je tudi, da so skušali načrtno razdirati njegova razmerja z dekleti in da zdaj poskušajo uničiti njegov zakon, saj je bil samski zanje zanimivejši in je prodal več časopisov. Mirrorjevi založniki priznavajo, da so v preteklosti prisluškovali zvočnim sporočilom na mobilnih telefonih, zanikajo pa, da so prisluškovali Harryju. Princ trdi, da so mu začeli prisluškovati kot srednješolcu leta 1996, ko je obiskoval najbolj znano zasebno srednjo šolo Eton, in da je zaradi člankov, ki so se nato pojavljali v časopisu, postal paranoičen. »Moja zvočna sporočila so vključevala zelo zasebne in občutljive informacije o mojih razmerjih.« Odvetnik tožene MGN je trdil, da je imel Harry mobilni telefon šele od leta 1998, a ga je princ spomnil, da je zvočna sporočila puščal prek fiksnega telefona. Princ je poskrbel tudi za najostrejšo kritiko britanske vlade med člani kraljeve družine: »Našo državo globalno ocenjujejo na podlagi stanja našega tiska in naše vlade, ki sta po mojem prepričanju na dnu, na najnižji možni ravni. Demokracija propada, ko naš tisk ni kritičen do vlade in od nje ne zahteva polaganja računov ter se raje odloči iti z njo v posteljo, da bi zagotavljal status quo.«

Članki pod sodnikovim drobnogledom

Princ je sodišču poslal 147 člankov, ki naj bi nastali na podlagi nezakonitega prisluškovanja. Sodnik naj bi jih preučil 33. Med njimi članek o Harryjevem jemanju kokaina in ekstazija na Etonu, zaradi katerega se je bal, da ga bodo izključili iz šole. Mirror ga je objavil kljub dogovoru medijev in kraljeve družine, da bodo njega in brata Williama med srednjo šolo pustili pri miru. Eden od člankov je o nekdanjem materinem butlerju Paulu Burrellu, o katerem naj bi Harry dejal, ko je bila mati še živa, da je dvolični izmeček. Burrell je te dni eden od številnih dvornih komentatorjev, ki javno pokopavajo Harryjev zakon z Meghan. Na razmeroma novi desničarski televiziji GB News je namreč dejal: »Niti malo ne dvomim, da se bosta z Meghan razšla in da ga bosta, ko se bo vrnil v Britanijo, oče kralj in brat prestolonaslednik sprejela z odprtimi rokami.« Harry naj bi vztrajal v zakonu z Meghan samo zato, da bi videl odrasti Archieja in Lilibet. Imel naj bi ne le eno, ampak dve pribežališči, kamor naj bi se umikal zaradi zakonskih prepirov. Njuni kritiki kar ne odnehajo, a tudi Harry se ne namerava vdati.