Zaradi nevihte v Domžalah, Kamniku in Lukovici posredovali gasilci

V trikotniku med Domžalami, Vranskim in Trbovljami je drevi nastala večcelična nevihta, je na Twitterju zapisal meteorolog Blaž Šter. Z uprave za zaščito in reševanje poročajo o prijavah več dogodkov, med drugim iz Domžal, Kamnika in Lukovice, kjer so zaradi večje količine meteorne vode, ki je ogrožala objekt, posredovali gasilci.