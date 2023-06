Slovenska nogometna reprezentanca je v okrnjeni zasedbi že 21. maja začela priprave na kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo s Finsko v petek, 16. junija, ob 18. uri v Helsinkih in Dansko v ponedeljek, 19. junija, ob 20.45 v Ljubljani. Po sijajnem začetku je Slovenija s šestimi točkami vodilna v skupini H. Za igralce, ki so s klubskimi sezonami končali že pred mesecem dni in po njih dobili teden dni počitnic, so to najdaljše reprezentančne priprave. »Čeprav smo začeli zgodaj, so bile priprave dobrodošle, saj smo imeli na Brdu pri Kranju kakovostne treninge in prehrano. Motivacija je na vrhuncu, saj bomo za točke morali pokazati boljšo igro, kot smo jo proti Kazahstanu in San Marinu,« je poročal Andraž Šporar, ki je prvi začel priprave skupaj s soigralcema iz Panathinaikosa Adamom Gnezdo Čerinom in Benjaminom Verbičem. Po tednu dni so se jim pridružili Jasmin Kurtić iz Paoka, igralci iz slovenske lige Žan Vipotnik, Timi Max Elšnik in Matevž Vidovšek ter kasneje reprezentanta iz poljske lige Erik Janža in Luka Zahović. Od včeraj je reprezentanca v polni zasedbi, med njimi zaradi poškodbe vratu ni kapetana Jana Oblaka.

Kek ni telefoniral Samirju Handanoviću

»Šport in življenje gresta naprej. Nikoli ni vse idealno, a imam popolno zaupanje v vseh 26 igralcev, ki so na seznamu. Prepričan sem, da bo vsak dal vse, kar je sposoben, in bo to dovolj za nove pozitivne rezultate reprezentance,« je izpostavil selektor Matjaž Kek, ki je poklical tri vratarje. Vid Belec je imel odlično sezono na Cipru, Matevž Vidovšek ima največ zaslug za dvojno krono Olimpije, Aljaž Ivačič (povratnik v reprezentanco) pa se je uveljavil v ZDA in ga najprej čaka prilagajanje na časovno razliko.

V javnosti so se pojavila ugibanja, da naj bi Kek vabilo poslal Samirju Handanoviću iz milanskega Interja. »Z njim nisem govoril. To je moja odločitev in za njo trdno stojim. Popolnoma zaupam fantom, ki sem jih izbral. Moja prva misel je, da Jan čim prej reši težave s poškodbo, pride v normalen trening in začne braniti v klubu, saj bomo kvalifikacije igrali tudi jeseni. Poškodba je takšna, da morajo biti zelo natančni pri diagnozi in terapijah. Jan ostaja na terapijah v Madridu, vendar v pomembnih trenutkih bo z reprezentanco,« je pojasnjeval Kek. Oblak je tudi ambasador evropskega prvenstva v košarki za ženske, ki se bo prihodnji teden začelo v Ljubljani, kjer bo za Slovenijo igrala tudi njegova sestra. Veliko pozornosti je škofjeloška hobotnica vzbudila v minulih dneh, ko so razkrili, da je v zvezi z mlado srbsko teniško zvezdnico Olgo Danilović, hčerko nekdanjega košarkarskega asa Predraga Danilovića.

Kandidat za prvega vratarja Belec, za kapetana Kurtić

Težave s poškodbo ima tudi Benjamin Šeško. »Hematom je takšen, da moramo biti zelo pazljivi, a trenutno dobro kaže za obe tekmi. Ta teden bo treniral po prilagojenem programu. Ko vidim njegovo željo, kako bi rad zabijal gole že na prvem treningu, ga moramo malo zavirati,« je pojasnil Kek. 61-letni Mariborčan ni želel razkriti, kdo bo stopil v gol (prvi kandidat je Belec) in kdo bo kapetan (glede na število nastopov favorit Kurtić) v odsotnosti Oblaka. Najbolj izkušeni igralci bodo morali prevzeti vloge vodje. »Ve se, kdo je najbolj glasen v slačilnici, kdo najlepše poje, kdo mora kaj povedati pri večerji, kdo izbira glasbo na avtobusu. Dolgo časa smo že skupaj, zato je hierarhija postavljena,« je odgovoril Kek. V reprezentanco se je po treh letih vrnil Erik Janža, ki blesti na Poljskem in bi prišel že marca, a so bile bolečine zaradi počenega rebra prehude. Najhujša je konkurenca v napadu, kjer je odpadel Andres Vombergar, saj je argentinsko prvenstvo v polnem razmahu, vabilo pa je prejel Jan Mlakar.

*** Navdušen sem nad tem, kako so fantje, ki so sezono končali pred mesecem dni, tukaj vseskozi trenirali. Za reprezentanco so žrtvovali svoj prosti čas. To daje veliko upanje, da bomo tudi glede fizične pripravljenosti na ravni, ki jo bosta zahtevali tekmi s Finsko in Dansko. Matjaž Kek selektor Slovenije