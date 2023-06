Počasni, utrujeni, nesrečni

Če nas ne bi udarila korona, bi si jo morali izmisliti. Ni boljšega izgovora, kot je korona. Cela generacija otrok nam z raznovrstnimi simptomi sporoča, da fizično in psihično trpi – podatki iz študij in opažanj strokovnjakov to vsakodnevno potrjujejo –, šolska oblast pa je mirna kot špricer. Ah, saj ni hudega, posledice korone pač.