Znani sta zadnji polfinalistki letošnjega Rolanda Garrosa v tenisu. Mesto med najboljšo četverico sta si včeraj priigrali Beatriz Haddad Maia in Iga Šwiatek. Večje medijske pozornosti je bil deležen dvoboj med Poljakinjo in Američanko, saj sta bili lani v Parizu finalistki, boljša pa je bila znova Iga Šwiatek, ki je upravičila vlogo prve favoritinje za njeno tretjo zmago na najprestižnejšem peščenem turnirju na svetu. Ponovitev lanskega finala je bila izenačena do rezultata 4:4 in 30:30 v prvem nizu, v nadaljevanju pa je bila prva igralka sveta prepričljivo boljša.

Velemojstrica odločilnih nizov

Beatriz Haddad Maia v svoji domovini v Parizu piše zgodovino ženskega tenisa. Postala je prva Brazilka v odprti teniški eri, ki se je prebila v polfinale turnirja za grand slam. Od petih dvobojev na Rolandu Garrosu le v prvem krogu ni izgubila niza, vse druge tekme pa je dobila v odločilnem nizu. Najbolj prepričljivo je v tretjem nizu premagala prav četrtfinalno tekmico, kljub temu pa je hodila najbolj po robu. Tunizijka je imela namreč pri vodstvu z 1:0 v nizih in 5:5 dve žogici za odvzem servisa, Brazilka pa je odigrala zelo napadalno in hrabro. Drugi niz je dobila v podaljšani igri, v tretjem pa je bila prepričljivo boljša.

Številni teniški spremljevalci so bili po zmagi Beatriz Haddad Maia v četrtfinalu mnenja, da je Brazilka fizično izčrpana. Španko Saro Sorribes Tormo je namreč ugnala po treh urah in 51 minutah, kar je daleč najdaljši letošnji ženski dvoboj na Rolandu Garrosu. »Dosežki, ki jih dosegam v Parizu, so posledica odlične fizične pripravljenosti. Ta mi omogoča, da sem lahko zbrana v odločilnih trenutkih, poleg tega pa imam srečo, da imam na turnirjih za grand slam vselej dodatni dan časa za regeneracijo, ki mi pride zelo prav. Z Ons Jabeur se poznava že iz mladinskih časov. Vedela sem, da bo igrala zelo raznoliko, da bo razbijala ritem igre. Moj edini odgovor je bil potrpežljivost. Načrta sem se držala do potankosti. Veliko so mi pomagali tudi številni brazilski navijači. Ne zgolj z navijanjem na igrišču. Čutila sem energijo vseh rojakov, ki so stiskali pesti zame ter mi privoščili uspeh,« se je uspeha kariere veselila Beatriz Haddad Maia.

Danes ženska polfinala

Če je imela Brazilka doslej med dvoboji en dan tekmovalnega premora, ga bo danes pogrešala, saj jo na osrednjem igrišču že čaka polfinalni dvoboj proti Igi Šwiatek. »Pravzaprav sem zadovoljna, da sem imela na igrišču malce več dela, saj sem se v četrtfinale uvrstila brez težav. Ustreza mi tudi, d ne bom imela dneva premora, saj sem takšnega ritma bolj vajena z drugih turnirjev. Proti Coco sem morala v prvem nizu pokazati vse svoje znanje. Pozna se, da je bila tekmica že v takšnem položaju, zato sem si morala vsako točko izboriti,« se je veselila Iga Šwiatek. V drugem današnjem polfinalu se bosta pomerili Belorusinja Arina Sabalenka in Slovakinja Karolina Muchova.

Včeraj je v Parizu odmevala sijajna predstava Carlosa Alcaraza v četrtfinalu, ko je v zgolj dobrih dveh urah premagal Stefanosa Cicipasa, Grka, ki je svoje največje uspehe dosegel na peščeni podlagi. Dvajsetletni Španec navdušuje na vseh področjih, ljubitelji tenisa pa z nestrpnostjo čakajo jutrišnji polfinale, v katerem se bo Alcaraz za svojo prvo uvrstitev v veliki finale Pariza pomeril Novakom Đokovićem, ki lovi rekordno 23. lovoriko na turnirjih za grand slam.

7:0 je razmerje v medsebojnih dvobojih med Igo Šwiatek in Coco Gauff v prid Poljakinje.

Slovenki na turnirjih serije challenger Medtem ko po Sloveniji vsak teden potekajo turnirji serije WTA, na njih pa nastopajo nekatere najobetavnejše igralke in številne, ki verjamejo v svojo vrnitev na pota stare slave, sta se najboljši slovenski teniški igralki odločili, da bosta tekmovali na turnirjih serije challenger. Tamara Zidanšek (113. na svetovni lestvici) se je odpravila v Makarsko, kjer je že v prvem krogu gladko s 6:3, 6:2 priznala premoč Egipčanki Mayar Sherif (54.). Konjičanka je imela precej smole z žrebom, saj so organizatorji Egipčanki podelili povabilo organizatorjev, potem ko se je na Rolandu Garrosu uvrstila v drugi krog med posameznicami. Zanimivo je, da sta Tamara Zidanšek in Mayar Sheriff na OP Francije skupaj igrali med dvojicami, kjer sta izpadli v prvem krogu. Kaja Juvan (226.) si je turnir našla v Kataloniji. Ljubljančanka se je v La Brisbalu d'Empordi v prvem krogu pomerila z Diano Šnajder (108.) in bila boljša s 7:6 (2), 6:3. Rusinja se je na OP Francije prav tako prebila v drugi krog, v katerem je morala po hudem boju priznati premoč polfinalistki Rolanda Garrosa Brazilki Beatriz Haddad Maia. Podatek, ki lahko kaže, da je Kaja Juvan znova našla pravo formo ter da se bo po mesecih osebnih težav na svetovni lestvici znova kmalu prebila v elitno stoterico.