Večina družin se z otroki na oddih odpravi za dva tedna, kljub temu pa jim ostane še sedem tednov počitnic. Če otroci počitnic ne morejo preživeti ravno v družbi starih staršev, tako staršem na voljo ostanejo le še organizirane aktivnosti, ki pa so v veliki meri plačljive.

V začetku maja so ravnatelji prejeli okrožnico, ki naj bi dovoljevala organizacijo počitniškega varstva tudi osnovnim šolam, a je člen ministrstvo kasneje iz novele izbrisalo. Med ljubljanskimi šolami na svoji spletni strani počitniško varstvo v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine (ZPMS) ponuja le osnovna šola Miška Kranjca, Zavod za letovanje in rekreacijo otrok pa varstvo in delavnice ponuja še na osnovnih šolah Poljane, Bežigrad in Danile Kumar. Otrokom omogočajo varstvo med 7. in 16. uro, cene enotedenskega varstva pa se gibljejo od 20 do 180 evrov. Varstva so večinoma namenjena otrokom, ki imajo stalno bivališče v mestni občini Ljubljana, potekajo pa tudi v angleškem in nemškem jeziku. Za posamezne delavnice je na voljo približno 50 mest.

Poletno šolo organizira tudi britanska mednarodna šola med 4. in 15. julijem, namenjena pa je otrokom od tretjega do enajstega leta. Sprejemajo tudi otroke, ki ne obiskujejo njihove šole in ne govorijo angleško, saj naj bi se jezika naučili s pomočjo vzgojiteljev. Za učence britanske mednarodne šole je varstvo brezplačno, za ostale pa je cena vključno z obroki in materiali za ustvarjanje 250 evrov.

Subvencioniranih varstev premalo za vse

Ker je mest na delavnicah, ki jih subvencionira MOL, premalo za vse ali pa so prekratke, starši izbirajo tudi plačljiva varstva, pri katerih se cene gibljejo od 130 do 350 evrov. Med ljubljanskimi otroki so najbolj priljubljene poletne glasbene delavnice, ki potekajo v nekdanjem samostanu Mekinje v okolici Kamnika, kamor otroke vsako jutro med 3. in 28. julijem odpeljejo iz Ljubljane. Varstvo poteka od ponedeljka do četrtka med 9. in 15. uro, ob petkih pa med 9. in 17. uro. Cena tedenskega varstva znaša 290 evrov, vanjo pa je vštetih več glasbenih delavnic in dnevni obroki. Sledijo počitnice v Želodku Šiška, kjer ponujajo ustvarjalne in športne delavnice: program organizirajo od 3. julija do 25. avgusta, tedensko varstvo, ki vključuje vse aktivnosti in prehrano, pa stane 209 evrov.

Izjemno priljubljeno je tudi varstvo v trampolinskem parku Woop, kjer starši za tedensko varstvo in aktivnosti odštejejo 170 evrov, za dnevno varstvo pa 40 evrov. Največ raznolikih delavnic pa že tradicionalno ponuja Pionirski dom, ki počitniško varstvo organizira v zadnjem tednu julija in v avgustu; počitniško varstvo v Pionirskem domu sofinancira občina, starši pa za teden dni odštejejo 135 evrov. Športno obarvano varstvo letos organizira tudi Plavalni klub Olimpija, učencem pa je na voljo sedem petdnevnih terminov plavalne šole. Poletna šola se bo odvijala na kopališču Kodeljevo, cena enotedenskega varstva pa znaša 180 evrov. Poletno plavalno šolo organizira tudi Plavalni klub Ilirija, plavanje pa bo v bazenu Tivoli. Varstvo tam bo potekalo v juniju in juliju, za tedenski celodnevni tečaj pa starši odštejejo 205 evrov, pri čemer ponujajo nižje cene za več otrok iz iste družine. Malce drugače varstvo zaračunajo v Atlantisu, kjer je treba za do štiridnevno varstvo odšteti 45 evrov na dan, za varstvo od pet do devet dni 40 evrov na dan in za desetdnevno ali daljše varstvo 35 evrov na dan.