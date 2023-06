“Država naj ne financira medijev, ki širijo sovraštvo”

Strateški svet za preprečevanje sovražnega govora je pripravil osnutek priporočil za vlado in druge organe. Med predlogi so strožja medijska zakonodaja, večja zaščita novinarjev, ozaveščanje mladih, krepitev preventive ter obvezni predmet medijske in informacijske pismenosti.