Z včerajšnjim koncertom odličnih glasbenikov Big banda orkestra Slovenske vojske pod vodstvom Rudolfa Strnada z gostjama Neisho in Jano Šušteršič, ki sta predstavili sveže priredbe soul evergreenov, se je na Kongresnem trgu začel težko pričakovani poletni festival Junij v Ljubljani. Na festivalu, ki ga prestolnica letos gosti že petnajstič, se bo v naslednjih trinajstih dneh, vse do 21. junija, zvrstilo več kot 40 dogodkov

Tudi letošnji festival, ki ga bo gostil oder na Kongresnem trgu, prinaša vrsto brezplačnih dogodkov. Večerne prireditve ponujajo glasbene, baletne in plesne predstave za vse okuse, dopoldnevi in popoldnevi pa so rezervirani za najmlajše kulturne navdušence. Današnji večer bodo s svojimi glasbenimi talenti odprli devetošolci ljubljanskih osnovnih šol. Ob 19.45 bo oder prevzel 80-članski pevski zbor Rock mulčki, ki se jim bodo pridružili znani slovenski glasbeniki. Sledilo bo še veliko raznolikih dni, med katerimi gre morda za izpostaviti baletni dan z ljubezensko zgodbo Radio nad Juliet koreografa Edwarda Cluga (v torek, 13. junija, ob 21. uri), glasbene koncerte vrhunskih izvajalcev, cirkuški dan, mavrični dan, dan za umetnosti in dan za sodobni ples. Prestolnico bodo obiskali tudi Godalkarji (v soboto, 10. junija, ob 21. uri), s katerimi bo mogoče letos tudi zaplesali. Plesna skupina En knap se bo predstavila s plesno predstavo Odvečni (nedelja, 11. junija, ob 21. uri). Seveda tudi letos niso pozabili za najmlajše. Vsak dan festivala bo oder od 9.30 dalje dihal z otroškimi predstavami, ki bodo namenjene otrokom od tretjega leta starosti naprej.

Festival Junij v Ljubljani se bo tradicionalno zaključil na poletni solsticij, ko se bo Ljubljana ponovno pridružila 700 mestom po svetu, ki bodo slavila praznik glasbe. Ta dan bodo številni glasbeniki z najrazličnejšimi glasbenimi zvoki obarvali kotičke Ljubljane, saj se bo na prazniku glasbe predstavilo več kot štiristo glasbenikov in pevcev vseh generacij in vseh glasbenih zvrsti. Mestno jedro, obrežje Ljubljanice, trge, mostove in druge javne površine bodo glasbeno obarvali akustični glasbeniki, pevski zbori, pop rock koncerti in elektronska plesna glasba. Če boste pozorni, boste morda ujeli nastop glasbenikov tam, kjer jih ne boste pričakovali.