Sindikalna in vladna stran sta se danes sestali na predlog Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, z namenom "da vidimo, pri čem smo in kakšne so možnosti", je za STA pojasnil predsednik Fidesa Damjan Polh.

Po spremembi načina pogajanj je vlada predlagala pogajanja o posameznih plačnih stebrih na vsakih 14 dni, v zdravstvenem sindikatu pa si želijo enotedenskih sestankov, kot je zapisano v poslovniku. »Želeli smo, da se srečujemo vsaj enkrat tedensko, po potrebi tudi večkrat, ampak vidimo, da na vladni strani ni volje,« je dejal.

»Za nas je nesprejemljivo, da se zadeva vleče tako dolgo in ugotavljamo, da imajo zastoji, ki so nastali, svoj namen. Tako da počasi izgubljamo potrpljenje,« je povedal Polh. Ocenjuje, da je bil današnji sestanek koristen, saj so si izmenjali mnenja. Dodal je, da so zdravstveni sindikati vedno bolj enotni, saj jih združujejo iste težave. »Nezadovoljstvo je na naši strani veliko,« je povedal.

Na današnjem sestanku so drug drugemu predstavili svoja pričakovanja v zvezi z zdravstvenim stebrom. »Danes je bila samo izmenjava mnenj, ki pa nas je enostavno utrdila v prepričanju, da iz tega ne bo nič,« ocenjuje Polh. Naslednjič se bodo sestali prihodnjo sredo.

Na sindikalni strani so po njegovih navedbah presenečeni, da je vlada prejšnji teden v javno razpravo dala predlog zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. Opozarjajo, da so sredi pogajanj in da je o zakonu še veliko »pomembnih zadev odprtih«, zato se sprašujejo o smislu vladne odločitve.