Snovalci pri Agenciji za energijo so javnosti že pojasnjevali, da so ukrepi v skladu z nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom, ki bo po eni strani zahteval dodatna vlaganja in po drugi določa vsaj 35-odstotno izboljšanje energetske učinkovitosti. Ključno vprašanje pri vsem tem pa je, kaj pravzaprav želijo doseči. In glede na to, da omenjajo stroške, bo težko pričakovati, da bodo računi potrošnikov in električnih uporabnikov zaradi novih tarif in obračunavanja nižji. A o tem ta trenutek težko sodimo, saj bodo prve konkretnejše cene in spremembe objavili enkrat jeseni, ko bo slika bolj jasna.

Dobra stran je, da so se odločili za prehodno obdobje, tako da bomo imeli vsi čas, da se pripravimo. Tudi zato, ker je še vrsta neznank, ki so povezane predvsem s cenami. Te bodo menda razkrili jeseni, ko bodo imeli bolj jasno sliko. Cena pa je pri vsem bržkone ključnega pomena. Do sprememb je še nekaj mesecev, zato imajo pristojni res še čas, da javnost začnejo o tem bolj aktivno informirati, predvsem pa konkretno predstavijo, kaj spremembe prinašajo za gospodinjske in podjetniške proračune – koliko dodatnih stroškov in, če smo optimistični, morebitnih prihrankov. Morali bi izvesti res obsežno in jasno kampanjo, da bo javnosti znano, kaj se bo zgodilo in zakaj. x Nedeljski dnevnik