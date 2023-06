Zaustavite te nehumane deportacije na Hrvaško, ker je ta za begunce zelo nevarna država. Hrvaška policija dokazano ravna z njimi skrajno nasilno in ponižujoče, s tiho podporo svoje vlade, ki ignorira vsa mednarodna opozorila in dokaze o številnih policijskih grozodejstvih. Zato je zagotavljanje ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, da je Hrvaška varna država, čisto zavajanje javnosti. Če pa tega minister res ni vedel, pa si lahko podrobno o varnosti Hrvaške prebere v prispevku dr. Barbare Vodopivec, predsednice Društva Humanitas, v Dnevniku 1. 6. 2023.

Vladni poslanci, trkam na vsa vaša vrata, na vašo vest, na vašo človeško odgovornost in vas pozivam, da to zavržno deportacijo preprečite, zaščitite te ljudi in jim omogočite, da ostanejo pri nas. Volivci in aktivni državljani smo vas podprli, ker ste obljubili, da se boste zavzemali za človekove pravice, zato pričakujemo, da boste preprečili, da se te ljudi ponovno izpostavi nasilju. Spomnite se tragedije v Srbiji. Če teh nasilnih deportacij ne boste ustavili, bo to vaše nedvoumno sporočilo ljudem, da je nasilje, ko gre za begunce, tudi v naši državi dopustno.

Ne pozabite, g. predsednik vlade Robert Golob, da ste se na soočenju z ljudstvom zavezali, da bo vaša imigrantska politika humana in pričakujemo, da boste v vaši vladi to obljubo tudi izpolnili.

Sramota je, da se, kot berem, pripravlja uvoz tuje »delovne sile« s Filipinov, mlade, perspektivne, izobražene ljudi, pripravljene delati in se učiti, pa izganjate iz države. Je to sodobna migracijska strategija, za katero se, kot ste zapisali, v zakonu zavezujete, da jo boste pripravili v šestih mesecih, s poudarkom na izvajanju v praksi? Ste imeli v mislih uvoz poceni delovne sile in »izvoz migrantov«?

Lada Zorn, Ljubljana