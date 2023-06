Po predlogu bi v zakon vnesli določilo, da vlada v primeru, da z DZ, državnim svetom, ustavnim sodiščem, varuhom človekovih pravic in računskim sodiščem ne doseže soglasja, v predlog proračuna vključi predlog finančnega načrta, kot ga predlagajo ti ustavni organi, ter v obrazložitev proračuna predlog finančnega načrta, ki ga predlaga vlada.

Kot je pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za finance Saša Jazbec, predlog s to določbo upošteva odločbo ustavnega sodišča iz decembra 2020 v zvezi s finančno avtonomijo omenjenih organov.

Novela bi prav tako skladno s odločbo ustavnega sodišča določila, da za te organe ne bi veljala določba, da morajo neposredni proračunski uporabniki v času priprave rebalansa in pred sklenitvijo pogodbe pridobiti soglasje ministrstva za finance.

Prav tako po odločitvi ustavnega sodišča bi novela tudi določila, da se te organe izvzame iz morebitnega omejevanja pri prevzemanju obveznosti ob koncu leta ter da ne morejo biti podvrženi inšpekcijskemu postopku urada za nadzor proračuna.

Jazbec je povedala, da vlada s predlaganimi spremembami spoštuje odločitev ustavnega sodišča, ni pa nujno, da se z njim tudi strinja, »ker finančna avtonomija nima neposredne zveze s statusom samostojnosti in neodvisnosti posameznega organa pri upravljanju z zakonom ali ustavo določenih pristojnosti«. V luči opredelitve, da je vlada odgovorna za pripravo in izvrševanje proračuna, je opozorila na možnost, da bi se nabor finančno avtonomnih entitet še širil.

Zakonodajno-pravna služba DZ je izpostavila morebitno ustavno neskladnost določil glede teh ustavnih organov, predvsem z vidika zagotavljanja enakovrednega položaja sodni veji oblasti in predsedniku republike, torej da tudi obseg sredstev za delovanje teh organov ne bi smel biti podrejen odločitvi vlade, temveč le DZ.

Novela bi poleg tega skladno z opozorili računskega sodišča določila, da javni zavodi stvarnega premoženja nimajo v lasti, razen če tako določa poseben zakon, ter da lahko tržne dejavnosti opravljajo le pod pogojem, da bodo z njihovim izvajanjem zagotovili najmanj pokritje vseh s tem povezanih odhodkov.

Novela bi prav tako po opozorilu računskega sodišča opredelila upravljanje denarnih sredstev enotnega zakladniškega računa na zakonski ravni, poleg tega bi jasneje določila, kako se izračuna višina likvidnostnega zadolževanja države, in dala pravno podlago, da ministrstvo za finance sprejme srednjeročno strategijo upravljanja dolga. Rok, do katerega mora minister za finance oz. župan vladi oz. občinskemu svetu predložiti polletno poročilo, bi z julija tekočega leta prestavila na avgust, hkrati bi določila, da mora vlada polletno poročilo DZ posredovati do 1. septembra tekočega leta. Zagotovila naj bi tudi pravno podlago za vzpostavitev registra zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja, ki bi ga vodil urad za nadzor proračuna.

Zakonodajno-pravna služba DZ je menila, da je predlagana ureditev glede premoženja javnih zavodov sporna z vidika skladnosti z ustavo in pravnosistemskega vidika. Učinkovala bi namreč tudi na stvarno premoženje, ki ga javni zavodi že imajo v lasti, četudi zanj nimajo izrecne podlage v posebnem zakonu, pri tem pa ne določa, kdo bo po novem lastnik tega stvarnega premoženja in na kateri pravni podlagi ga bo pridobil.

Zastavlja se tudi vprašanje, kako bi predlagana določila učinkovala na tisto stvarno premoženje, s katerim javni zavodi izvajajo javno službo, določeno v zakonu.

Poleg tega je po mnenju službe predlog glede prepovedi tržne dejavnosti javnih zavodov, če bi bi bili pri tej odhodki višji od prihodkov, pomanjkljiv in nejasen, posebej glede na sistemsko ureditev v zakonu o zavodih.

Člani odbora o noveli niso razpravljali, predlagana dopolnila koalicije - ki po navedbah zakodonodajno-pravne službe njenih pripomb ne odpravljajo - in tudi celoten predlog so sprejeli brez glasu proti.

SDS za pospešitev postopkov odločanja o predlogu znižanega DDV na energente

Poslanska skupina SDS, ki je v parlamentarni postopek vložila zakonski predlog, s katerim želi do konca leta podaljšati znižano stopnjo DDV na nekatere energente, je vložila zahtevo za sklic izredne seje DZ. S tem želi pospešiti postopke odločanja o njihovem predlogu.

Predlog spremembe zakona o nujnem ukrepu na področju DDV za omilitev dviga cen energentov je poslanska skupina SDS v obravnavo po skrajšanem postopku vložila konec maja. »Predlog, ki sledi potrebam gospodinjstev in gospodarstva, je treba obravnavati čim prej, saj se bo DDV za energente sicer znova obračunaval po 22-odstotni stopnji, kar bo pomenilo višje cene energentov,« so zapisali v danes vloženi zahtevi.

Obdobje, v katerem je bil DDV na dobavo elektrike, zemeljskega plina, lesa za kurjavo ter na daljinsko ogrevanje za vse uporabnike znižan z 22 odstotkov na 9,5 odstotka, je trajalo od septembra lani do konca letošnjega maja. To pomeni, da bodo sedaj računi za elektriko in plin višji za približno 11 odstotkov.

Uveljavitev znižane stopnje davka na omenjene energente je prinesel avgusta lani sprejeti zakon o nujnem ukrepu na področju DDV za omilitev dviga cen energentov. Ukrep je bil sprejet z namenom znižanja visokih cen energentov v času zadnje ogrevalne sezone, ko so bile razmere na trgu energentov še posebej zaostrene.

Vlada je konec maja napovedala, da za zdaj ukrepa s predlogom zakonskih sprememb ne namerava podaljšati. Razmere na energetskih trgih so se umirile, prav tako do konca leta za gospodinjstva, male poslovne odjemalce in mala ter srednja podjetja ostaja regulirana cena elektrike in plina, so zapisali v vladi.