O ponedeljkovem zastoju v Tomačevem je Janković dejal, da sicer zelo dobro sodelujejo z Darsom in usklajujejo odpiranje in zapiranje cest.

Opozoril je, da bo prometni kaos tudi v Ljubljani še trajal. V bližnji prihodnosti bodo dela med drugim izvajali na Tržaški cesti in na večini stranskih cest, ki vodijo nanjo, na delu Zaloške ceste med gostilno Jurman in trgovino Spar ter na Litijski cesti med Hruševsko cesto in Kajuhovo ulico, je naštel župan.

Omenil je tudi prenovo Vilharjeve, Linhartove, Masarykove, trga OF in razširitev podvoza pod železniško progo pri Orto baru. Ob tem bodo prihodnji mesec odprli Črnovaško cesto, za katero Janković upa, da bo delno razbremenila Tržaško cesto.

Meni, da se v kratkem stanje na cestah ne bo izboljšalo. »Računamo, da poleti vsaj Ljubljančanov ne bo toliko, ker bodo na počitnicah, tako da bomo ta čas izkoristili,« je dejal. »Dejstvo je, da nas prometni kaos še čaka. Najhujši del bo izgradnja železniške postaje,« je pojasnil.

»Trdno sem prepričan, da bo Slovenija letos stala, kajti naše cestno omrežje enostavno ne prenese takega števila avtomobilov,« je dejal. Meni, da bo letos več gneče na cestah predvsem, ker ni končana hitra železniška proga in večji del prometa s Primorske poteka s kamioni. Rešitev vidi v petem in šestem pasu na obvoznici med Domžalami in Vrhniko. »Po mojem mnenju peti in šesti pas ne pomenita dodatnega prometa, kajti ne vem, od kje bi prišel. Omogočila pa bi hitrejše praznjenje,« je dejal.

Župan je prepričan tudi, da je treba spremeniti miselnost in začeti z redno uporabo car-sharinga. Vse, ki se v Ljubljano vozijo sami, pa poziva, naj se dogovorijo z drugimi in se pripeljejo skupaj, saj v 90 odstotkih avtomobilov sedi le voznik.

Na novinarski konferenci so sicer predstavili štiri mednarodne nagrade Liveable Communities 2023, ki jih je Ljubljana prejšnji teden prejela na malteški univerzi v Valletti. Prejeli so zlato nagrado za širitev ljubljanske cone za pešce proti vzhodu in bronaste nagrade za medgeneracijski projekt Urbano vrtičkanje z babico in dedkom, za četrtni center Golovec in za skupnostni projekt Stara celina Mednarodnega grafičnega likovnega centra.