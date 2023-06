V kulinariki severa Afrike nikakor ne gre brez kuskusa. Posebna testenina z zanimivim imenom je tam izjemno priljubljena in razširjena, pogosto se na krožnikih znajde tudi na Bližnjem vzhodu, posvojili so jo celo Francozi. Že v Kuharski knjigi Magreba in Andaluzije iz 13. stoletja je opisan kot »po vsem svetu znana« jed. Natančna zgodovina kuskusa ni znana in okrog nje se krešejo različna mnenja. Medtem ko zgodovinarka Lucie Bolens trdi, da so ga pripravljali že okrog leta 200 pred našim štetjem, je verjetnejša razlaga priznanega prehranskega zgodovinarja Charlesa Perryja, da kuskus ne sega tako daleč v zgodovino in da so ga Berberi v Alžiriji in Maroku iznašli med 11. in 13. stoletjem.

Danes to drobno testenino izdelujejo iz trde pšenice, nekoč pa so jo iz prosa, kar počnejo spet vse pogosteje. Povsod po Evropi, predvsem pa v Franciji, državi s številnim arabskim prebivalstvom, kuskus v zadnjem času vse pogosteje zaide v domače kuhinje, in to iz praktičnih razlogov. Gre namreč za zdravo, hranljivo, lahko prebavljivo in predvsem okusno jed, ki jo lahko namesto riža ali klasičnih testenin uporabimo kot prilogo ali odlično osnovo za glavno oziroma samostojno jed. Kuskus je na voljo v domala vsaki samopostrežni, priprava pa je izredno hitra in preprosta ter ne zahteva kuhanja: le prilijemo vrelo vodo, solimo in premešamo ter pustimo, da zrna nabreknejo.

Te najdrobnejše testenine po tradicionalnem receptu pridobivajo tako, da zrnca pšeničnega zdroba poškropijo z vodo in jih z dlanmi zvaljajo v majcene kroglice, ki jih posujejo s fino mleto moko, da se ne sprimejo. Na koncu vse skupaj presejejo in predrobna zrnca, ki skupaj z moko padejo skozi sito, ponovno obdelajo na enak način, proces pa se ponavlja tako dolgo, da se porabi vse material in se vsa zrna oblikujejo v majcene kroglice. Opravila, ki ponavadi traja več dni, se v severnoafriških deželah lotijo vaške skupine žensk: pripravijo ogromne količine kuskusa in ga posušijo na soncu.

Kuskus se tradicionalno pripravi z zelenjavo in predvsem ovčjim ali piščančjim mesom, z ribo, redkeje z govedino. Lahko se držimo tega vodila, nič pa ne bo narobe, če ob tem karseda eksperimentiramo. S čim vse lahko pripravimo denimo rižoto? Kar gre z rižem ali z običajnimi testeninami, bo zagotovo šlo tudi s kuskusom. Uporaben je tudi za sladke jedi. V Egiptu ga kombinirajo z maslom, medom, cimetom, oreščki, rozinami in smetano. Iz kuskusa nastane krasen narastek, z njim lahko pripravimo tudi različna peciva in piškote.

Zelenjavni kuskus z mandlji Sestavine za 4 porcije 200 g ​kuskusa 1 zelena paprika 1 bučka 10 češnjevih paradižnikov 2 večji mladi čebuli 2 korenčka 50 g praženih mandeljnov 50 g indijskih oreščkov 2 žlici oljčnega olja 1 ščepec cimeta sol, poper ali čili Priprava 1. Kuskus stresemo v skledo, ga posolimo in premešamo. Zavremo pol litra vode in jo nemudoma prelijemo čez kuskus. Skledo pokrijemo in pustimo, da kuskus vpije vodo in lepo nabrekne. 2. Papriko, paradižnike, bučko in čebulo očistimo in operemo. Papriki odstranimo semena in jo narežemo na koščke ali trakove. Bučko vzdolžno razčetverimo in narežemo na koščke. Paradižnike razpolovimo, večje razčetverimo. Čebulo narežemo na kolobarje, zelenje narežemo posebej. Korenček ostrgamo, operemo, razpolovimo in narežemo na koščke. 3. V večji globoki ponvi ali voku močneje segrejemo olje, na katerem približno sedem minut med mešanjem ali potresanjem pražimo vso narezano zelenjavo skupaj, razen zelenja od čebule. Začinimo s cimetom in poprom oziroma čilijem. Zelenjava med praženjem ne sme oveneti, ampak naj ostane čvrsta. V popraženo zelenjavo vmešamo kuskus in narezano zelenje čebule, vse skupaj dobro premešamo in solimo po okusu. Vok odstavimo in v kuskus vmešamo še narezane mandlje ter indijske oreščke. Kuskus takoj nadevamo na krožnike, zraven pa ponudimo skledo denimo kumarične solate z jogurtom. Čas priprave in kuhanja: 30 minut

Kumarična solata z jogurtom Potrebujemo 2,4 dl grškega jogurta, 12 jušnih žlic oljčnega olja, 4 čajne žličke nasekljanega kopra, 4 srednje velike kumare, 2 mladi rdeči čebuli, 2 stroka česna, morsko sol, sveže zmlet poper. Priprava Za preliv v večji skledi zmešamo jogurt, olje, koper in sesekljan ali stisnjen česen. Po okusu solimo in popramo. Kumare dobro operemo, po potrebi olupimo in narežemo na koščke ali tenke kolobarje. Čebulo olupimo in narežemo na tenke kolobarje. Zelenjavo stresemo v solatno skledo in prelijemo s prelivom, po okusu solimo in popramo ter nežno, ampak enakomerno premešamo. Pripravljeno solato postavimo v hladilnik za najmanj pol ure, še bolje za 3–4 ure.