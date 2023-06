75 najlepših: Studenček

Inštrumentalni trio so sestavljali Rudi Bardorfer na harmoniki, Jože Zupan na kontrabasu, kitaro so v različnih obdobjih igrali Karl Potokar, Janez Lužar, Drago Brezovački in Ludvik Trškan. Sodelovali so z Gorenjskim vokalnim kvintetom, kvartetom Kranjčani, brati Pleško in kvartetom Zvonček. Kot navaja Ivan Sivec v knjigi Vsi najboljši muzikanti, je Bardorfer začel igrati harmoniko pri osmih letih, učil pa ga je v bližini stanujoči znani harmonikar Avgust Stanko. Za začetek delovanja ansambla šteje leto 1955, ko so snemali prve radijske oddaje. Rudi Bardorfer je umrl leta 2000.