Stanko Polanič je poklicno pot začel v podjetju Slovenija ceste Ljubljana, leta 1982 pa je prevzel mesto direktorja v podjetju SGP Konstruktor tozd Gradbeništvo Pomurje. Leta 1997 je sodeloval v konzorciju podjetij, ki je odkupil skupino gradbenih podjetij Pomgrad, v njej pa je nato prevzel mesto glavnega direktorja. V svojem mandatu je med drugim prevzel podjetje VGP in Cestno podjetje Murska Sobota ter ju vključil v skupino Pomgrad.

Pozneje je Polanič s poslovnimi partnerji med drugim prevzel Kmetijsko gospodarstvo Rakičan in ga preoblikoval v današnjo skupino Panvita, ki jo sestavlja devet povezanih družb.

»Pustil je večen pečat predanega gospodarstvenika in prejel več strokovnih nagrad. Pomembno je vplival na razvoj pomurske regije ter s svojim delom, znanjem in strokovnostjo ogromno doprinesel k razvoju slovenske gradbene in živilske panoge,« so zapisali v Panviti.