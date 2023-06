Trikratni dobitniki srebrne kolajne z zadnjih štirih evropskih prvenstev in četrtouvrščeni z zadnjega svetovnega prvenstva so na uvodu dolgega reprezentančnega prvenstva zabeležili pričakovano zmago. Z igro sicer niso blesteli, kar je za to obdobje povsem običajno, a vseeno pokazali nekaj več kot tekmeci. Ti na Japonskem ne igrajo z vsemi najboljšimi, zato je bila Slovenija pred tekmo favorit.

A je imela z borbenimi Srbi kar nekaj težav. Srbski selektor Igor Kolaković, ki Slovenijo odlično pozna, je svoje izbrance dobro pripravil, bili so enakovreden tekmec, a kakovost je bila vendarle na slovenski strani.

Slovenija na začetku lige ne more računati na korektorja Tončka Šterna, zato je zaigrala s tremi sprejemalci. Takoj je prevzela pobudo, s točko Roka Možiča povedla s 4:0. A Srbi so se hitro zbrali, se približali na 7:8, Slovenija je še nekajkrat ušla za štiri točke, toda nato storila nekaj napak in tekmeci so jo na 18. točki ujeli. Kljub nekaj zapravljenim priložnostim Slovencev je bilo izenačeno vse do izida 29:29, nato pa je Dražen Luburić storil napako, tako da so prvi niz dobili Slovenci.

S 24 točkami najučinkovitejši Rok Možič

Izenačen boj se je nadaljeval tudi v drugem nizu, prvo večjo prednost pa so si po seriji slovenskih napak Srbi priigrali pri izidu 14:17. Selektor Cretu je iz igre potegnil Klemna Čebulja, vendar tudi njegova zamenjava Matej Kök ni spremenil razmer na igrišču, izbranci Igorja Kolakovića, nekdanjega trenerja ACH Volleyja, so niz zanesljivo dobili.

To je bilo opozorilo, da bodo morali Slovenci zaigrati bolje, če želijo tekmovanje odpreti z zmago. Opozorilo je zaleglo, v tretjem nizu so si že na začetku priigrali lepo prednost, jo zanesljivo držali, pri izidu 19:13 je bilo bolj ali manj jasno, da bodo tudi povedli z 2:1.

Kljub zmagi v tretjem nizu pa Slovenci pravega ritma ritma še niso našli. Tekmec se je tudi v četrtem nizu krčevito boril, jim dihal za ovratnik, prvič je nekaj več zaostal po bloku Jana Kozamernika in izidu 18:15. As istega igralca je prednost še povišal, čeprav se Srbi niso hoteli predati, pa je Slovenija dovolj izkušena, da je prednost tudi obdržala.

S 24 točkami je bil najučinkovitejši igralec Rok Možič, Tine Urnaut jih je dodal 22, dobro tekmo je odigral tudi Alen Pajenk, izkazal se je s štirimi bloki in dobrimi servisi.

Izbranci Gheorgeja Cretuja bodo naslednjo tekmo igrali v četrtek, ko se bodo pomerili z Bolgarijo. Tekma se bo začela ob 5. uri po slovenskem času.