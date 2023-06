»Zaradi praznikov v nekaterih državah je vsak dan do ponedeljka pričakovati povečan in zgoščen promet na gorenjski avtocesti, iz smeri Avstrije skozi karavanški predor proti notranjosti držav,« so sporočili s Policijske uprave Kranj. »Enako stanje prometa je pričakovati tudi na ostalih cestah, ki vodijo proti turističnim krajem in izletniškim točkam. Možni so zastoji. Na gorenjski avtocesti, še posebej na odsekih, kjer se izvajajo gradbena dela, vozite previdno, strpno in s primerno varnostno razdaljo. V primeru zastojev ustvarite reševalni pas.«

Enako stanje pričakujejo v nedeljo v obratni smeri, ko se bodo turisti vračali iz notranjosti države proti predoru Karavanke in naprej proti Avstriji.