Kakšen je namen sprememb?

Nove tarife za uporabo omrežja naj bi z večjim časovnim razlikovanjem, močnejšimi cenovnimi signali in postopnim uvajanjem dodatnega zaračunavanja presežne moči odjemalce spodbudile k učinkovitejši rabi omrežja oziroma prilagajanju porabe. Poleg tega v naslednjih desetih letih za uresničitev ciljev zelenega prehoda načrtujejo obsežne naložbe v distribucijsko omrežje. Nekatere ocene kažejo, da bo za to potrebnih več kot dve milijardi evrov, kar pa predstavlja kar velik strošek in velik vpliv na omrežnino, ki jo uporabniki sicer plačujejo.

Kaj želijo doseči?

Vsi, od potrošnikov do industrije, naj bi postati bolj »aktivni odjemalci«. Agencija za energijo, ki je spremembe pripravila, mora omogočiti pogoje za prilagajanje odjema in seveda učinkovito rabo omrežja. Odjemalec bo lahko s porabo in vedenjem pripomogel k nižjim stroškom omrežnine.

Katere so ključne novosti?

Po novem bo obračun temeljil na ločevanju omrežnine glede na moč in omrežnine za energijo. Še posebej se bodo spremembe pokazale v uvedbi novih časovnih blokov, razločevanju med dogovorjeno in presežno obračunsko močjo, večji stroškovni obremenitvi tarifnih postavk za moč. Novost predvideva pet časovnih blokov, dve sezoni in dve različni obdobji v tednu.

Sliši se zelo zapleteno.

Saj tudi je. Vendar se bo, kot kaže, kljub temu treba prilagoditi. Nekaj pojasnil: časovni blok predstavlja obdobje znotraj dneva in je ločen na višjo in nižjo sezono ter delovni dan in dela prost dan. Časovnih blokov z različno tarifno postavko je čez leto pet, znotraj dneva so trije, strošek za uporabo omrežja v posameznem bloku pa je odvisen od obremenjenosti omrežja.

Katere bodo višje in katere nižje sezone?

Višja sezona je določena za november, december, januar in februar, nižja za vse druge.

Kako bo to porazdeljeno po dnevih?

Razlika bo najprej med delovnim dnevom in dela prostim dnevom. Za vsak dan se bodo glede na obremenitve sistema določile ure visoke, srednje in nizke obremenitve. Časovni bloki visoke in srednje obremenitve med delovniki bodo usklajeni s trajanjem sedanje višje tarife (VT), časovni bloki v urah nižje obremenitve pa s trajanjem nižje oziroma male tarife (MT).

Naj spomnimo, da je cenejša tarifa zdaj v veljavi v nočnem času med 22. in 6. uro, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa ves dan. Dražja, višja tarifa se obračunava podnevi. V obdobju, ko ura preide na poletni čas, se za vse, ki nimajo števca z možnostjo programske nastavitve prilagajanja časovnega zamika, velika tarifa obračunava od 7. do 23. ure.

Po novem naj bi bil najdražji blok med 6. in 13. uro ter med 16. in 19. uro, nekaj cenejši ob 6., 14., 15., 20. in 21. uri, med 22. in 5. uro pa najcenejši. Cena cenovnih blokov se spreminja še glede na dan in sezono.

