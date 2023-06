Karen Hačanov je v četrtfinalu drugega letošnjega teniškega turnirja največje četverice v Parizu dve uri igral svoj življenjski tenis, vse do vodstva s 6:4 in 6:6, nato pa je favorit Novak Đoković strl tekmeca. Najprej mu je zavezal kravato v podaljšani igri drugega niza, ko Rus ni dobil niti točke, nato pa je Srb prepričljivo dobil še tretji in četrti niz ter se kot prvi uvrstil v polfinale. V petem dvoboju v Parizu je Đoković izgubil prvi niz, do rekordne 23. lovorike za grand slam pa ga ločita še dve zmagi.

»Karen je bil boljši dva niza. Dolgo sem vstopal v dvoboj, iskal svojo igro, delal neizsiljene napake. K sreči sem odigral popoln podaljšani niz, po katerem sem našel svojo igro. Vedel sem, da mi bo težko, saj je šlo navsezadnje za četrtfinale največjega turnirja, v katerem si je treba zmago priboriti. Karen igra zelo agresivno, ima odličen začetni udarec, se pa nekoliko slabše giblje, kar sem skušal izkoriščati z raznovrstno igro,« se je dvanajste uvrstitve v polfinale Pariza veselil Novak Đoković, ki je dobil devetega od desetih medsebojnih dvobojev s Karenom Hačanovom. »Karen je moj dobri prijatelj. Na največjih turnirjih se redno uvršča v zaključne boje. Želim mu vse dobro v nadaljevanju sezone. Publiki pa bi se še enkrat zahvalil za sijajno podporo, ki nam jo ponuja v Parizu,« je sklenil Đoković.

Druga igralka sveta Arina Sabalenka je v četrtfinalu proti Elini Svitolini upravičila vlogo favoritinje in se prvič v karieri uvrstila v polfinale turnirja v Parizu. Podobno kot v prvem krogu proti Marti Kostjuk tudi včeraj ni bila deležna čestitk tekmice. Ukrajinka je namreč zapustila osrednji stadion brez pozdrava ter dala Belorusinji jasno vedeti, da ne podpira njenega stališča glede vojne v Ukrajini, o čemer je govor na vsakem koraku. Zato so kar malce smešna vprašanja, kako se športnica počuti, ko po dvobojih ne prejme čestitk. Z igrišča pa je mogoče slišati le, kako zelo je Arina Sabalenka srečna pri postavljanju osebnih mejnikov in kako izjemna je pariška publika. Včeraj je bila zmagovalka letošnjega OP Avstralije vendarle nekoliko konkretnejša, saj je odločno dejala: »Ne podpiram vojne v Ukrajini. To pomeni tudi, da ne podpiram predsednika Lukašenka.« Belorusinja se bo jutri v polfinalu presenetljivo pomerila s Slovakinjo Karolino Muchovo (43. na svetu).