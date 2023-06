Kako ste bili zadovoljni s stanjem svojih varovancev, ko ste se zbrali na prvem treningu in opravili testiranja?

Ker se je lanska sezona zavlekla v april, smo začeli teden dni kasneje kot v minulih letih. Znova sem bil pozitivno presenečen in vesel sem, saj so se dela od prvega dne lotili resno. Morda kakšen celo preveč resno, saj je za nas najpomembnejša zima. Uvodni treningi so najtežji, ne le za telo, ampak tudi glavo. Ko bi morali biti na dopustu na morju, v vročini trenirajo na stadionu. To so treningi, ki delajo razliko, ali na tekmi zmagaš ali ne.

Trenutno treningi niso le kondicijski, ampak imate tudi še dodatno vadbo.

Trening v Kranju že tretje leto dopolnjujemo z vadbo pilatesa v Ljubljani. Treningi pilatesa so dvakrat na teden, nekateri delajo še individualno.

Katere so ostale novosti v načinu dela?

Vsega vam ne morem razkriti. Letos bo zelo pomembno, da naredimo dober načrt glede opreme, da stvari ne bomo preveč zapletli, a obenem imeli najboljše, kar si želimo. V opremi bomo iskali razlike, na skakalnici pa v fizični pripravljenosti, kar se je pokazalo že lansko leto. Imamo rdečo nit, a vedno so tudi manjša odstopanja.

Za novo sezono je veliko sprememb pravil, ki jih bo celo več, kot so sprva napovedovali. Vi ste do številnih sprememb zelo kritični.

Nekaterih odločitev ne razumem. Vedno je bilo vodilo varnost v športu. Z novimi pravili se oddaljujemo od tega. Smučarski skoki so šli v smer, da so hitrosti vse nižje, tudi krivulja leta je nižja, kar pomeni večjo varnost. Tako so bili tudi daljši skoki bolj varni. Vemo, da so se v lanski sezoni vsi ekstremni poleti zgodili zaradi napak žirije, a se zaradi opreme na srečo nikomur ni nič pripetilo. Vprašanje je, kako bi se razpletlo z novo opremo. Mi smo svoje mnenje povedali, a so morda prevladali kakšni interesi. Na nova pravila se bomo dobro pripravili, da bomo imeli kakovostno opremo.

Katere spremembe pravil so najbolj sporne?

Ne razumem, zakaj so zmanjšali zagozde. Ob večji zagozdi sta bila skakalec in smučka v zraku bolj stabilna. Manjša ko je stvar, manjši je njen vpliv. Pravila so bila že doslej napisana tako, da ne bi bilo težav, če bi se kontrola po njih tudi izvajala. Verjamem, da bodo meritve z laserskim skenerjem poštene. Bomo videli, kaj to pomeni v praksi.

Konec junija bodo evropske igre, na katere so Poljaki uvrstili tudi smučarske skoke na plastiki v Zakopanah. Kakšen bo pristop slovenske reprezentance k temu tekmovanju?

Zelo resen. Če ne bi bila resna tekma, se je ne bi udeležili. Glede na kategorizacijo je tekmovanje zelo visoko ocenjeno. Evropske igre bodo dobra popestritev, da vidimo, na kakšni ravni so v začetnem obdobju priprav tudi ostale ekipe. Vsi napovedujejo, da bodo prišli z najboljšo zasedbo. Za nameček bo tekmovanje na Poljskem, kjer obožujejo smučarske skoke. Tekmovali bomo po najboljših močeh, vendar pripravljalnega obdobja ne bomo prilagajali tej tekmi, saj smo zimski šport in največ štejejo rezultati, ki jih dosežemo pozimi. V sezoni 2023/24 bosta to predvsem novoletna turneja in svetovno prvenstvo v smučarskih poletih na Kulmu. Vsako leto se od nas pričakuje, da bomo čim bližje vrhu, če ne na njem. Ker smo v Vikersundu postali ekipni svetovni prvaki, vsi pričakujejo, da vsaj ponovimo zmago s prednostjo stotih točk.

S kakšno zasedbo boste nastopali na tekmah poletne velike nagrade?

Ker je prvi del tekmovanj zaradi dolgih potovanj logistično zelo zapleten, bomo izpustili tekmi v Courchevelu in Szczyrku, medtem ko je bil Hinterzarten odpovedan. Ker le ena tekma na prizorišču za fante iz ekipe A ni prioriteta, bomo dali priložnost tekmovalcem iz ekipe B, da ujamejo čim več točk za kvote. Letos so število kvot za svetovni pokal zmanjšali za enega tekmovalca, kar pomeni, da bomo imeli pravico nastopa s petimi in ne šestimi, zato bo še bolj pomembno vsako dodatno mesto preko celinskega pokala. Nastopili bomo na zadnjih dveh prizoriščih poletne velike nagrade v Hinzenbachu in Kligenthalu. Tam bomo že videli, kako smo delali med pripravami, in imeli še dovolj časa za popravke.

S Primožem Rogličem, s katerim se tudi občasno slišita, sta skupaj osvajala kolajne na mladinskih svetovnih prvenstvih v smučarskih skokih. Kako ga doživljate kot kolesarskega asa?

Na Svetih Višarjah je bilo čarobno, saj je Primož doživel svojo Planico v morju slovenskih zastav. Ko sem ga videl med vožnjo, je bil v svojem svetu, zato je tako uspešen. Spisal je neverjetno zgodbo, ki se je bomo zavedeli šele čez nekaj let. V športu so vzponi in padci. Če imaš svoje cilje in želje ter to počneš zaradi sebe in ne zaradi drugih, si uspešen.