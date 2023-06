Predstavnica civilne zaščite Christine Monquele je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdila omenjene žrtve in pojasnila, da so bili vsi trije mrtvi člani iste družine, ki so umrli ob zrušenju njihove hiše. Dodala je, da morebitne preživele še iščejo.

Potres, ki je po podatkih ameriškega seizmološkega inštituta USGS imel magnitudo 4,9, je območje zatresel okoli 5. ure po lokalnem času, žarišče pa je imel v globini deset kilometrov ter okoli devet kilometrov od obale jugozahodnega polotoka te karibske države, ki je redno prizorišče uničujočih potresov.

To območje je bilo avgusta 2021 že prizorišče uničujočega potresa z magnitudo 7,2, ki je zahteval več kot 2200 življenj in uničil več kot 130.000 poslopij. Leta 2010 pa je katastrofalen potres z magnitudo 7 na Haitiju zahteval 200.000 življenj, prestolnico Port-au-Prince pa spremenil v ruševine.

Državo, ki se nahaja na otoku Hispaniola v otočju Velikih Antilov v Karibskem morju, je minuli konec tedna prizadelo močno neurje, ki je zaradi poplav zahtevalo 42 življenj, enajst ljudi pa še vedno pogrešajo. Brez strehe nad glavo je ostalo 13.400 ljudi.