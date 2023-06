Zahtevajo odstop ministra Bešiča Loredana

Glas ljudstva, Inštitut 8. marec in druge organizacije so ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana pozvali k odstopu. Očitajo mu, da ne zastopa interesa pacientov, temveč interese zasebnikov, da so ukrepi neučinkoviti in nejasni ter da se posledično stanje v zdravstvu še poslabšuje.