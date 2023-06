Strateški svet za prehrano je posvetovalno telo predsednika vlade. Njegovim članom je ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko danes predstavila osnutek predloga akcijskega načrta za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano.

Gre za izvedbeni akt strategije za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano. Člani strateškega sveta so se z osnutkom akcijskega načrta strinjali, so po seji sporočili iz kabineta predsednika vlade Roberta Goloba.

Strateški svet za prehrano je podprl tudi medresorsko iskanje rešitev za lažje izvajanje projekta Zveze Lions klubov Slovenije Donirana hrana, katerega cilj je pomagati socialno šibkim posameznikom in družinam, izboljšati odnos do hrane ter zmanjšati količino zavržene hrane.

Članom sveta so predstavili tudi idejno zasnovo aplikacije PriHrani pri hrani ter inovativni koncept predelovalnega obrata skupine ETRI.

Globalni direktor za vpliv pri Forumu za prihodnost Martin Koehring pa je predstavil ključne poudarke indeksa prehranske trajnosti, ki ga vsako leto pripravi Economist Impact. Kot je članom sveta pojasnil Koehring, Slovenija na lestvici zaseda 33. mesto od 78., najbolj uspešna je pri kakovosti življenja, najmanj pa pri izgubah hrane.

Strateški svet se je seznanil še s potenciali digitalizacije v kmetijsko-živilskem sektorju ter raziskovalnimi in razvojnimi projekti s področja preciznega kmetijstva, zajema in uporabe podatkov v kmetijstvu, vzpostavitve sledljivosti v dobavnih verigah ter podpore kratkim dobavnim verigam.

Članom sveta so bili predstavljeni projekti, ki naslavljajo izziv odpadne hrane in načine za uporabe sodobnih digitalnih tehnologij za zmanjšanje količine odpadne hrane. Rezultati tovrstnih projektov podpirajo razvoj trajnostnih in odpornih prehranskih sistemov, so še zapisali v kabinetu premierja.