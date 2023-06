Umetnostni trg: Evidentiranje ponaredkov slovenskih umetnin

Velika težava umetnostnega trga so ponaredki, med slovenskimi umetniki so največkrat ponarejeni kipi Janeza Boljke. Da bi uredili trg pri nas, bodo v zasebni agenciji Artstar, ki se ukvarja s certificiranjem umetnin, začeli periodično popisovati umetnine in izločati ponaredke.