Razstava Vittora Carpaccia: Razkošje osebnih pripovedi

V Doževi palači v Benetkah je do 18. junija na ogled razstava slik beneškega renesančnega slikarja Vittora Carpaccia. Razstava je premiero doživela v National Gallery of Art v Washingtonu, razstavljene pa so vse najpomembnejše slike slikarja, ki je domnevno umrl v Kopru.