»Ko vzor je Čegevara 8 marec pa navdih ko resnica je prevara svet je žalosten in tih Vam ne gre več za pravico niti ne za pravo stvar Ker ste skregani z resnico mi za vas je malo mar Kdo ste vi da kot sodniki name spravljale se spet To so pač ceneni triki jaz ne dam se nanje ujet«

Ni kaj, izjemna pesnitev. Z njo je svojim strankarskim tovarišem pokazal, kaj je spoštljiva komunikacija; v primerjavi s podivjanimi tviti vseh, od šefa SDS Janše navzdol do odhajajočega direktorja TVS Urbanije in večine drugih, je tole pravi balzam za bralska ušesa. V bistvu bi bilo škoda, če novo vodstvo RTV za takšnega pesniškega genija ne najde ustreznega mesta v kulturno-umetniškem programu. Gledalci se že vnaprej zahvaljujemo za vse dobrobiti, ki jih bomo s tem deležni.