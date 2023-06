Civili in avtoritarna juha

V osemdesetih letih minulega stoletja so se v Ljubljani pojavljala tri gibanja, ki so izpodkopavala avtoriteto političnih ustanov. Najbližje oblastem je bilo gibanje poslovnežev, ki so terjali omejitev delavskega samoupravljanja in neoliberalni red. Blizu partiji je bilo tudi nacionalno kulturno gibanje, ki je zavrnilo »skupna jedra«, ker so ponujala nekakšno jugoslovansko kulturo. Proti koncu osemdesetih se je tu izoblikovala podlaga za osamosvojitev.