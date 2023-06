Omenila je, da je lani oktobra v DZ na njeno pobudo potekal posvet za izboljšanje položaja otrok s posebnimi potrebami in otrok, ki živijo v revščini in v nasilju, v ponedeljek pa bo potekal posvet, namenjen predstavitvi aktualne problematike in predvidenih reform oziroma sprememb za izboljšanje položaja starejših in upokojencev.

Svetina je v pogovoru dejal, da je aktiven v različnih mednarodnih organizacijah, ki delujejo na področju človekovih pravic, in da lahko z veseljem pove, da so človekove pravice v Sloveniji na visoki ravni ter da smo lahko na to zelo ponosni.

Sogovorniki so se strinjali, da je potrebno nadaljevati s poglobljenim sodelovanjem ter izmenjavo izkušenj, ki bodo prispevale k še učinkovitejšemu varstvu človekovih pravic.

Field je Klakočar Zupančičevi sicer predstavil delovanje inštituta, katerega delo je posvečeno človekovim pravicam in temeljnim svoboščinam. Ustanovljen je bil leta 1978, združuje več kot 200 neodvisnih institucij varuha človekovih pravic, ki delujejo na lokalni, regionalni in nacionalni ravni iz več kot sto držav po vsem svetu, v njem pa že nekaj več kot deset let sodeluje tudi Slovenija. Varuh Svetina v inštitutu ombudsmanov opravlja funkcijo enega izmed direktorjev za Evropo.