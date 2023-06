Dve preventivni prometni akciji potekata ta teden, ena se osredotoča na hitrost, druga pa na voznike enoslednih motornih vozil, torej motoriste in mopediste. »V prometu zaznavamo vse več agresije, nestrpnosti, zavestnega kršenja pravil. S takšnim ravnanjem ogrožamo sebe in druge. Podatki iz prikazovalnikov hitrosti, ki smo jih dali v brezplačen polletni najem petnajstim občinam, kažejo, da je na primer v občini Trnovska vas voznik pri omejitvi 30 kilometrov na uro vozil kar 132 kilometrov na uro. V neposredni bližini osnovne šole ... Tudi v občini Kamnik je pri omejitvi 30 voznik za več kot štirikrat prekoračil dovoljeno hitrost, vozil je kar 130, prav tako v neposredni bližini osnovne šole,« opozarja vršilka dolžnosti direktorice agencije za varnost prometa Simona Felser. Zaradi prehitre vožnje se je v prvih petih mesecih letos zgodilo 1250 prometnih nesreč, enajst ljudi je umrlo, 75 jih je bilo huje, 550 pa lažje poškodovanih.

Višje ko so hitrosti, hujše so posledice prometnih nesreč, seveda tudi pri motoristih in mopedistih. Do junija so se zapletli v 225 nesreč, 138 so jih povzročili sami. Štirje motoristi so umrli, 28 jih je bilo hudo in 121 lažje poškodovanih. Lani so bili udeleženi v 1160 nesrečah, kar je deset odstotkov več kot leta 2021. Umrlo je 14 voznikov.

Felserjeva navaja, da je imelo v letošnjem prvem četrtletju veljavno vozniško dovoljenje za kategorijo A kar 172.000 ljudi. Sprememba zakona o voznikih je junija lani prinesla kar nekaj novosti, povezanih s pridobivanjem vozniškega dovoljenja za motorna kolesa do 125 kubičnih centimetrov. »V dobrega pol leta so izdali skoraj 4300 vozniških dovoljenj s kodo 125. Izjemno velik interes po vpisu te kode v vozniško dovoljenje odpira tudi polje tveganj, s katerimi se lahko soočajo novi vozniki enoslednih motornih vozil. Ti motocikli namreč z lahkoto dosegajo hitrosti 100 kilometrov na uro, zato je skrb za aktivno varnost, vidnost in dobro zaščitno opremo tudi zanje ključna,« poudarja Felserjeva.

Treningi pred sezono

Tudi Ivan Kapun z generalne policijske uprave opozarja na velik vpliv voznikov motornih koles na varnost. »Najpogostejši vzroki nesreč, ki jih povzročijo, so neprilagojena hitrost in nepravilna stran in smer vožnje. Pri nesrečah, ki jih niso povzročili motoristi, pa izstopajo izsiljevanje prednosti in nepravilna stran oziroma smer vožnje,« našteva in dodaja, da bodo med nadzorom, ki ne bo edini letos, predvsem preverjali hitrost, tehnično brezhibnost vozil, psihofizično stanje voznikov in uporabo zaščitne čelade. Do konca maja so pri njih ugotovili skoraj 2000 kršitev prometnih predpisov. In preko 52.000 kršitev na področju hitrosti pri vseh voznikih.

Na AVP znova opozarjajo, da so motoristi in mopedisti zelo ranljivi, saj niso obdani s »ščitom«, kot denimo avtomobilisti. Dinamika vožnje je bistveno drugačna že zaradi stabilnosti vozila, kota nagiba, upravljanja krmila. Motor ima bistveno manjšo maso od drugih motornih vozil, ki prihajajo iz nasprotne strani, majhen motor pa tudi izjemno ozko silhueto, zato ga vozniki težje in veliko pozneje opazijo. »Treningi motorističnih znanj in spretnosti so nujni že pred začetkom motoristične sezone. Analize nesreč in opažanja na treningih varne vožnje kažejo, da motoristom včasih primanjkuje izkušenj pri obvladovanju vozila. Še večji izziv predstavljajo kritične situacije, v katerih je napačna reakcija lahko usodna,« poudarjajo na AVP.

Traja, da ustavimo Zaradi prevelike hitrosti se največ smrtnih prometnih nesreč zgodi ob sobotah in nedeljah. Večina se jih zgodi v poznopopoldanskem času (ob prometnih konicah) in med 19. uro ter eno ponoči. Nevarnost prehitre vožnje lahko preprosto ponazorimo s potjo ustavljanja. Pri 50 km/h vozilo do zaustavitve prevozi kar 28 metrov dolgo pot. Na mokri cesti se pot ustavljanja podaljša še za 10 metrov. Pri višjih hitrostih je seveda ta pot daljša, težje pa so tudi posledice nesreč.