Politika je kontakten šport, kdor se ne počuti dobro v družbi, še zlasti ne novinarjev, je zgrešil poklic. Odgovarjanje na kritična vprašanja in razpravljanje sta najboljša možna načina predstavljanja in zagovarjanja svojih pogledov, predlogov in stališč. Bolj ko so pomembni, bolj so kontroverzni in bolj se je treba zanje tudi javno boriti. Ljudska podpora ni nikoli dana naenkrat in za vselej, temveč si je treba zanjo permanentno prizadevati. Morda pa se prav v tem eskapizmu skriva odgovor na vprašanje, zakaj se v vladi počutijo nerazumljeni. S selektivnim in restriktivnim odnosom do novinarstva predsednik vlade ustvarja vtis, da želi sodelovati le z lastnimi novinarji in v lastnih medijih. Tak pristop sicer ni zločin, je pa zagotovo napaka.