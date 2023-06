V svojo obrambo pred propadom janšističnega bloka so aktivirali vse svoje »vojaške« enote, ki so jih inštalirali že v prejšnjih desetletjih, odkar je njihov »kapo« prevzel božansko stranko SDS in nagnal Jožeta Pučnika ter še mnogo drugih sopotnikov. Danes se je prebudila in po komandi Janše aktivirala celotna falanga vzporedne države in vzporednih inštitucij. Te speče celice so stopile na plano in zasijale v vsej svoji agresivnosti, da rušijo sedanjo demokratično izvoljeno vlado in da Slovenijo potegnejo nazaj v temo enoumja. Vsi se še dobro spomnimo, kako so dve leti nazaj peli pendreki in vodno-solzilni topovi proti državljanom, ki so se množično uprli neustavni diktaturi takratne vlade, ki je vladala kar z odloki.

Vse te vzporedne strankarske (SDS) inštitucije so praviloma financirane z javnim denarjem, torej jih financiramo mi državljani, da delujejo mimo strokovnih in moralnih načel in zgolj po komandi enega in edinega. Poskušal bom omeniti samo nekatere najbolj vidne Janševe pomožne enote.

Nova univerza pod vodstvom bivšega šefa partije na ljubljanski pravni fakulteti producira kadre, ki so kasneje zelo angažirani v SDS politiki. Ne glede na to, da gre za privatno inštitucijo, jo radodarno financiramo davkoplačevalci.

VSO – Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, ki šteje nekaj sto članov, mnogo njih pa sploh ni bilo udeleženih v vojni za Slovenijo.

Združenje novinarjev in publicistov, ki je strogo strankarska organizacija. Njihov največji dosežek je Nova24TV, ki s sumljivim financiranjem producira lažne informacije in celo grozi z orožjem.

Množica spletnih portalov in brezplačnih časopisov, ki se financirajo mimo pravil in trobijo navadno propagando.

Zdravniška zbornica je prestreljena s kadri, ki jim je v ospredju predvsem zaslužek. V zadnjem času pa z roko v roki sodeluje z zdravniškim sindikatom Fides, ki se prebudi vedno, ko ni na oblasti Janša.

Študijski center za narodno spravo, ki mu ni v interesu sprava, ampak predvsem reinterpretacija zgodovine po Janševem okusu.

Imenovanje ustavnih sodnikov po ideološkem ključu in ne po strokovnih in moralnih referencah. Danes se je popolnoma razkrilo, kdo so »vojaki« na US.

Državne inštitucije, denimo Ukom, Urad za preprečevanje pranja denarja, policija itd, so v zadnji Janševi vladi delovali mimo zakonov in ustave, vse v interesu stranke SDS.

Anže Logar je kot drugi človek stranke SDS ustanovil »civilnodružbeno Platformo sodelovanja«. Seveda on ni izstopil iz stranke, saj gre pri tem za navaden strankarski surogat.

Ruparjevo gibanje za upokojence, ki izkorišča upokojensko bedo za dosego strankarskih (SDS) interesov.

Kmečki upori s traktorji z nejasnimi cilji in zahtevami so prežeti s strankarskimi kadri, ki SDS pomagajo tudi SLS-ovi voditelji kmečkih organizacij. Njim gre predvsem za rušenje te vlade.

Spreobrnjeni komunisti so stalnica v Janševi koaliciji vzporedne države.

RKC igra iz ozadja, vendar so njihove sledi vidne in na očeh javnosti vsak dan.

Obstaja še mnogo drugih janšističnih inštitucij, vendar zaradi pomanjkanja prostora naj ostane le pri teh zgoraj navedenih. Postavlja pa se vprašanje, kako so se v teh letih razrasle in vrhunsko organizirale te organizacije, ki delujejo po ideološkem principu. Na koncu jih mi državljani celo financiramo, da delajo proti demokratičnim načelom. Odgovor na zastavljeno vprašanje je, da pristojni in civilna družba niso pravočasno reagirali, ampak so pasivno spremljali, da so se te metastaze razširile v vse pore družbe.

Gorazd Cuznar, Črnomelj