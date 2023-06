Grčija je med popotniki najbolj znana po številnih otokih, kjer se lahko sprostite na čudovitih plažah in med poležavanjem ob morju pozabite na skrbi. Številni otoki s svojo zgodovino, lego in ljudmi, ki tam živijo, na svoj način poskrbijo za nepozabne počitnice.

Santorini – za mladoporočence in tiste, ki gredo prvič na pot

Številni mladoporočenci se postavljajo v vrsto, da bi posneli selfi, medtem ko sonce tone za kaldero Santorinija, poplavljenim vulkanskim kraterjem. Ta pogled je morda romantični kliše, a vseeno vzame dih. Vulkanska eksplozija je pred 3500 leti odpihnila srce Santorinija in za seboj pustila plaže s črnim peskom, vrtoglave pečine v psihedeličnih odtenkih in govorice o Atlantidi. Razen izleta z ladjo do tlečega kraterja Nea Kameni in vročih vrelcev v Palia Kameni vam ne preostane nič drugega kot opazovati očarljive razglede iz apartmaja, ki visi na robu kaldere. Večina prenočišč je skoncentriranih v Oii in Imerovigliju, vse več zanimanja je tudi za vas Pirgos.

Rodos – potovanje nazaj v čas

Ko je pisatelj Lawrence Durrell po drugi svetovni vojni prispel na Rodos, je našel otok, ki so ga stoletja pustošili križarji in zavojevalci. Tako kot padli Kolos je bil »Rhodes razpršen na milijon drobcev in je čakal, da ga ponovno zgradijo«. Od takrat se je Rodos znova uveljavil kot ena najboljših grških popotniških destinacij. Velika privlačnost je srednjeveška citadela v starem mestnem jedru Rodosa. Sprehodite se po obzidju in opazujte bizantinske cerkve, rimske ruševine, sinagoge in minarete. V labirintu uličic poiščite dvorec Marca Pola, gostišče iz 15. stoletja, okrašeno kot pašev harem, z očarljivo restavracijo na vrtu. Prestižni hoteli so zbrani okoli Lindosa, njegove veličastne akropole, obdane s skrilastimi pečinami in smaragdnimi zalivi. Privoščite si razgled – in vrhunski ragu iz hobotnice v restavraciji Mavrikos. Ko se odpravite proti jugu, se letovišča z visokimi stolpnicami umaknejo odsekom zlatega peska, kot so Glistra, Cambika in Furni. V notranjosti boste našli alpske gozdove (Mount Attavyros), gradove na hribih (Monolitos), obledele freske (Saint Nikolaos Fountoukli) in starodavne ruševine (Kamiros).

Itaka – zatočišče za zaljubljence in samotarje

Kljub legendarni veličini ostaja domovina Homerjevega junaka Odiseja presenetljivo pod radarjem. Turkizni in smaragdni zalivi Itake so priljubljeni med jadralci, vendar le malo obiskovalcev zaide v gozdnate hribe. Torej ste morda edina oseba, ki raziskuje ruševine Odisejeve palače iz osmega stoletja pr. n. št. ali se odpravi na opojno pot do cerkve Anogi, pokrite z bizantinskimi freskami (prosite za ključ v vaški kavarni). Od Anogija je vznemirljiv pohod do Kionija, miniaturnega pristanišča, kjer boste našli Spavento, popolno kavarno oziroma bar ob pomolu. Kadar koli podnevi ali ponoči si privoščite sladoledne sladice, odlične koktajle in zvočno podlago, da vam srce zapoje. Taverne ob obali v zaspanem ribiškem pristanišču Frikes so čudovite. Plaže so večinoma majhne in prodnate, vendar je morje čisto in osvežujoče kot džin.

Lefkada – za mornarje in deskarje

Lefkada je nekakšna anomalija. V nasprotju z drugimi Jonskimi otoki je dostopna s celine po nasipu na severni konici. Glavno mesto Lefkade, ki ga je potres v petdesetih letih prejšnjega stoletja zravnal z zemljo, vam zagotovo ne bo vzelo sape, a znamenite plaže s pečinami, Egremni in Porto Kaciki, vam jo zagotovo bodo. Zavetne plaže boste našli ne glede na to, v katero smer piha veter; če pa ste tukaj zaradi valovanja, je južna obala fantastična za jadranje na deski (pojdite v Vasiliki ali Sivoto, kjer poteka svetovno prvenstvo v jadranju na deski, in zaliv Agios Ioannis). V bližini Kalamosa lahko plavate skozi morske jame; lahko jeste pečenega tuna s tarama v taverni Errikos na Meganisiju, ki je priljubljeno pribežališče samotarskih milijarderjev; in opazujete sončni zahod z mastiko in tonikom z baziliko v baru Mylos, predelanem mlinu na veter na Kastosu. vl