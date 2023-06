Središče občine Kranjska Gora je zagotovo najbolj znano kot zimskošportno središče, ki v svoje osrčje privablja tako rekreativne in profesionalne športnike kot ljubitelje športa in zimskih razmer. Seveda pa je občina veliko več kot zimska počitniška točka. Predvsem je raj za ljubitelje neokrnjene narave in naravnih znamenitosti, ki jih lahko odkrivate tako s kolesom kot po številnih pešpoteh. Vse leto pa so v Kranjski Gori na voljo številne aktivnosti, ki izpolnijo potrebe različnih posameznikov, parov in družin.

Kranjska Gora v svojih nastanitvah zagotovo ponuja edinstvene razglede na naravo, gozdove in predvsem Julijske Alpe. Če želite dan začeti s takšnim pogledom, potem izberite apartmaje Vitranc v samem središču, kar vam bo omogočilo, da dopust preživite tako, kot si ga boste zamislili. Lokacija apartmajev vam namreč ponuja številne možnosti za sproščanje, pohodništvo, kolesarjenje, krajše ali daljše izlete, odkrivanje lokalne ponudbe ali za dvig adrenalina v kolesarskem parku in na poletnem sankališču.

Okusite Kranjsko Goro

Kranjska Gora predstavlja tudi številne ponudnike okusnih avtohtonih jedi in okusov. Med njimi je Oštarija v ciljni areni smučišč z ogromno teraso ter s pogledom na smučišče in Julijske Alpe, kamor poleg lokacije vabi tudi vonj po domačih dobrotah. Izlet v Planico in Tamar izkoristite za postanek v Kavki, kjer boste lahko z razgledom na planiško velikanko uživali v kosilu ali vsaj kavi z razgledom. Ne pozabite niti na lokalne ponudnike in si tako privoščite recimo sire v Srednjem Vrhu.

Raj za pohodnike

Ker gre za alpsko središče, je pohodništvo zagotovo najpogostejša oblika aktivnih počitnic v času, ko sneg zapusti vrhove. Občina Kranjska Gora ponuja številne možnosti tako za začetnike, rekreativce kot tudi izkušene in zahtevne pohodnike. Tudi družine z majhnimi otroki lahko uživajo v številnih lahkih poteh, na katerih bodo brez prevelikega napora odkrile prelepe naravne znamenitosti, ki jih ponuja Zgornjesavska dolina.

Med lažje poti se zagotovo uvrščajo prelepi Zelenci, talni izvir Save Dolinke, ki so od leta 1992 tudi naravni rezervat. Prava posebnost v Sloveniji so Zelenci predvsem zaradi porozne jezerske krede, ki neprestano prepušča talno vodo v obliki vulkančkov in ima stalno temperaturo okoli pet stopinj Celzija. Med lažje poti se uvrščajo tudi pot v Tamar, Kot, Vrata in Krmo. Lažji vzponi, kot sta Slemenova Špica in Mojstrovka, ponujajo prelepe razglede, najbolj poznano panoramsko turo pa ponuja izlet na Ciprnik.

Mojstrana

Nekoč središče fužinarstva in rudarstva je danes odlično izhodišče za Julijske Alpe. Ker Mojstrana, ki je bila že od nekdaj povezana s planinstvom, leži pri vstopu v Triglavski narodni park, od tam vodijo tri čudovite alpske doline v osrčje Julijskih Alp. Dolina Krma ponuja najlažji dostop na Triglav, dolina Kot očara s tišino, Vrata pa presenečajo s poznanim slapom Peričnikom in mogočno Triglavsko severno steno.

Gozd - Martuljek

Gre za kombinacijo neokrnjene alpske narave z gorskimi slapovi in etnografske dediščine (mlinarstvo, oglarstvo, splavilo lesa ...), ki jo danes čedalje bolj oživljajo. Ljubitelje narave privabljajo številni Martuljški slapovi, poseben čar pa Gozdu - Martuljku daje osrednji vrh gore Špik.

Krožna pot Juliana Trail Krožna daljinska pot Juliana Trail na 270 kilometrih ponuja doživeto spoznavanje preddverja Julijskih Alp, vodi pod visokimi gorami in vanje le spoštljivo vabi. Razdeljena je na 16 priporočljivih etap v povprečni dolžini 17,5 kilometra, vse se zaključijo na mestih, kjer si boste lahko odpočili in nabrali novih moči za nadaljevanje poti. Prehodite lahko celotno traso ali se odločite samo za eno etapo. Čeprav ima pot skupno 7163 višinskih metrov, poteka večinoma po ravnem in je primerna tudi za družine. Prva etapa poti vodi mimo Kranjske Gore, skozi vas Srednji Vrh in sotesko Belca v dolino, Gozd - Martuljek in v bližino Martuljških slapov.