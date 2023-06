Čeprav se zdi, da Jesenice obiskovalcu nimajo ničesar ponuditi, boste s kančkom jugonostalgije verjetno obstali že pred mogočno železniško postajo. Jesenice imajo zanimivo zgodovino. V prostorih nekdanje železniške postaje, ki je bila postavljena v času Avstro-Ogrske, so imeli med drugo svetovno vojno nacisti svoj štab, zato so jo zavezniki leta 1945 bombardirali. V času Jugoslavije se je pokazala težnja po novi markantni zgradbi, saj so bile Jesenice prva postaja za vlak, ki je prišel z zahoda. Stavba železniške postaje, delo arhitekta Stanislava Rohrmana, je bila že za tisti čas predimenzionirana in tudi danes ostaja v njej veliko prostora praznega.

Na poti do Murove, najstarejšega dela mesta, se za kratek čas ustavimo ob gostilni Ejga, ki jo upravlja nekdanja smučarka Alenka Dovžan. Prvi podatki o tem naselju, ki leži na pobočju Mirce, segajo v leto 1469 in pričajo o tem, da so bile prve hiše na Murovi lesene; nekatere med njimi so se ohranile do danes. A še preden se povzpnemo po kamnitih stopnicah, korak obstane pri novem tematskem parku, ki prebudi spomine na nekdanje Jesenice. Zgovorne slike, razstavljene v parku, pripovedujejo zgodbo Jesenic, zgodbo o tem, kako so se spreminjale in preoblikovale. Dejansko pa je park postavljen v spomin na 1. marec 1945, ko je sovražnik uničil vse hiše, ki so bile na tem mestu. Takrat je tudi umrlo največ ljudi.

Lesene hiše in začetki smučanja

Po kratkem postanku se povzpnemo proti najstarejšemu delu Jesenic. Mesto je nastalo iz treh zaselkov, Murove, Save, ki jo v svojih bakrorezih Slave vojvodine Kranjske omenja že Valvazor, in Plavža. In prav ohranjene lesene hiše na Murovi so tiste, ki obiskovalca popeljejo v zgodovino. Med najstarejšimi hišami gre zagotovo omeniti Resmanovo, Pavlekovo, Markeževo, kjer se je v kleti rodil Tone Čufar, in Pračkovo hišo, kjer je živel Ciril Pračko, eden prvih smučarjev na Jezerskem. Na spletni strani občine in turističnega centra so vse te zgodbe tudi zapisane in opremljene s slikovnim materialom.

Prenovljena je tudi Kosova graščina, ki jo je leta 1521 zgradil zakupnik celjskih grofov Žiga Dietrichstein. V njej je od leta 1985 v prvem nadstropju stalna razstava novejše zgodovine Jesenic. V pritličju sta galerija za občasne razstave in ohranjena zaporniška celica z razstavo o raznarodovalni politiki na Gorenjskem.

V poletnih dneh bo obisk parka služil za prijeten počitek. Na klopcah pod senco mogočnih dreves boste lahko ujeli utrip mesta, saj domačini radi obiščejo park, na območju katerega je bilo nekoč pokopališče. Park je uredil Janez Pšenica, pokojni domačin.

Stara Sava postaja srce Jesenic

Tudi če niste navijač enega od »večnih rivalov«, torej hokejski navijač Olimpije ali Jesenic, vam bo žal, če se ne boste sprehodili skozi podvoz na drugo stran Save. Zavijete lahko do hokejske dvorane ali pa do Stare Save, ki danes s preurejeno podobo postaja nov prostor za družabne prireditve in nezadržno privablja Jeseničane ter okoliške prebivalce. Predvsem najmlajšim obiskovalcem Jesenic in Stare Save je zanimiv obisk stanovanjske hiše Kasarna, kjer so nekoč stanovanje dobile delavske družine. Danes sta v njej glasbena šola in muzej, ki prikazuje bivalno kulturo in način življenja železarskih družin v nekdanjem jeseniškem delavskem naselju.

Če boste na Jesenice prišli v družbi najmlajših, obvezno zavijte do turističnoinformacijskega centra v mestu in si priskrbite zloženko S Klaro po Stari Savi. Ta družine na zanimiv način vodi skozi ostanke fužinskega naselja. Otroci bodo izvedeli nekaj več o plavžu in pudlovki, srečali se bodo z mogočnim in že obnovljenim plavškim dimnikom ter mlinom. Zanimiv za najmlajše goste kraja bo tudi kolpern, ohranjeno skladišče za premog, ki danes služi za prireditveni prostor. Seveda imajo Jesenice veliko ponuditi tudi ljubiteljem aktivnega oddiha, saj so pripravili kar nekaj pohodniških, tematskih poti in sprehod po mestu. Prav je, da omenimo, da so Jesenice tudi del Juliana Trail. Etapa 2 vodi iz Mojstrane skozi sosednjo vas Dovje in pod obronki Karavank do Jesenic. V zadnjem delu poteka po Stari rudni poti, žig, ki pomeni konec etape, pa pohodniki dobijo pri muzeju Stara Sava.