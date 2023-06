No, tudi če bo vreme lepo, si velja ogledati nekatere znamenitosti. Pravzaprav je teh znamenitosti kar veliko. Recimo mesto Piran – celo mesto je en sam kulturni, arhitekturni, zgodovinski spomenik.

Obisk mestnega obzidja

Mesto Piran je do danes ohranilo svoj srednjeveški značaj kot strnjeno mestno tkivo, ki ga obdaja obzidni pas. Najstarejši del predstavlja mestna četrt Punta. Na vzpetini nad njo je bila že v 10. stoletju postavljena utrdba, kamor so se meščani umaknili v času nevarnosti. V naslednjih stoletjih se je mesto lahko širilo postopoma le v smeri kopnega, saj je bil pozidan ves polotok. Mogočno in veličastno zgrajeno obzidje dopolnjuje tudi sedem ohranjenih obrambnih stolpov. Ogled obzidja in pogled skozi daljnogled je možen od 9. ure do mraka in je za do 12 let stare otroke in invalide brezplačen, starejši šolarji pa tudi dijaki in študentje bodo plačali dva, odrasli pa tri evre. Opozorilo: ko dežuje, je piransko mestno obzidje zaprto zaradi varnosti.

Oljčno olje

Prav posebno doživetje bi bila degustacija oljčnega olja v osrčju Istre, v vasici Padna, pri peti generaciji družine Pucer. Pod razkošno murvo boste namreč pokusili oljčno olje padnjec z več kot stoletno tradicijo: na mizi bodo domač kruh, sir, oljčno olje, oljčni namaz in kozarec vina. Oljčniki družine Pucer se razprostirajo na sončni strani hribčka in štejejo več kot štiristo dreves, prevladuje avtohtona vrsta belica, bogatijo pa jih še sorte, kot so buga, leccino in štorta.

Podvodni svet školjk

Veste, koliko vrst školjk in polžev je v vodah našega planeta? Več kot štiri tisoč školjk iz vseh morij in z vseh celin ter iz mnogih jam, jezer in rek vas pričakuje v Muzeju školjk in polžev v Piranu. Seveda imajo prav posebno mesto primerki slovenskega morja, iz rek, jezer, jam, družbo pa jim delajo tudi fosili in bitja, s katerimi si školjke in polži delijo morsko dno, kot so raki, zvezde, ježki. Za štiri evre, kolikor stane vstopnica za odrasle, medtem ko bodo dijaki in študentje plačali tri, družine pa deset evrov, boste lahko videli lupino največjega polža na svetu, hišice polžev, ki so jih zaradi redkosti smeli nositi samo poglavarji oddaljenih otočij, svetleče lupine, s katerimi so nekoč lahko kupili sužnja, pa školjke z osupljivimi vzorci, bisere ...

Sončni zahod

Če ste športnica ali športnik po duši, pa ste med obiskom slovenske obale doma pustili kolo, je naslednja možnost kot nalašč za vas. Stalo vas bo 20 evrov, za to pa boste dobili kolo, med kolesarjenjem vam bodo postregli osvežilno pijačo in med triurnim izletom bo z vami vodnik, ki vam bo med krajšimi postanki med drugim predstavil Piran in Portorož, Strunjanske soline in zgodovino ozkotirne železniške proge Porečanka. Daljši postanek je predviden na strunjanski plaži, kjer boste ob pijači počakali sončni zahod. Gre za lažji kolesarski izlet po 13 kilometrov dolgi asfaltirani poti. Zborno mesto je na piranski avtobusni postaji ob 19.45, seveda ob lepem vremenu, sicer ne bi bilo nič s sončnim zahodom. Pa še to: organizatorji omenjajo tudi presenečenja, o katerih pa ne želijo govoriti, sicer ne bodo presenečenja. Seveda gre za prijetna presenečenja, so še dodali.