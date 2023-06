Skrajni severozahodni del Istrskega polotoka je prepreden s številnimi pohodniškimi potmi, ki obiskovalce očarajo v vseh letnih časih. Na poteh skozi vinograde in hrastove gozdičke se vedno znova odpirajo slikoviti razgledi proti morju. Prav tako sta človek in narava na Ankaranskem polotoku prepletla številne zgodbe, ki jih je avtorica zbrala v publikaciji. Ta je brezplačno dostopna tudi na spletni strani občine Ankaran.

V vodniku je predstavljenih petnajst znamenitosti kraja, ki so jih med seboj povezali v mrežo pohodniških poti. Prikazane so na priloženem zemljevidu ter opisane po oštevilčenem vrstnem redu. Izhodišče odkrivanja polotoka se začne v središču naselja Ankaran. Tukaj stoji turističnoinformacijski center, ki je le 200 metrov stran od prve znamenitosti, benediktinskega samostana sv. Nikolaja v resortu Adria Ankaran. Po ogledu okolice samostana – danes je v njem hotel – se po pločniku glavne prometnice odpravimo naprej do verjetno vsem najbolj znane ustanove tega območja, Ortopedske bolnišnice Valdoltra. Vodnik predlaga, da se od Valdoltre po eni od dveh poti odpravimo do sredozemskega parka Zdravilišča RKS Debeli rtič. Prav tako vas bo vodnik popeljal do vojaške postojanke in krajinskega parka na Debelem rtiču. Med prebiranjem vodnika boste veliko izvedeli tudi o Zalivu svetega Jerneja, Lazaretu in Resslovem gaju. Povabi vas, da obiščete svetišče v Starih Miljah in tamkajšnji arheološki park. Fotogeničen bo tudi obisk kamnolomov peščenjaka in kaštelirja nad Elerji. Za družine pa bosta zagotovo največje doživetje obisk pokopališča školjk in slani travnik.

Slani travnik

Sredozemski slani travnik je edini tovrstni travnik v Sloveniji in eden redkih na vzhodni jadranski obali. To edinstveno in ekološko pomembno območje je opredeljeno kot naravna vrednota državnega pomena ter je vključeno v območje Nature 2000. Travnik leži med Sv. Katarino in Sv. Nikolajem in predstavlja poseben primer morskega obrežja, ki ni strmo, kamnito ali peščeno, temveč je muljasto, vlažno in plitvo. Območje je izrednega pomena za mnoge ptice in rastišče redkih ter ogroženih slanoljubnih rastlin, zato ga obiskovalci lahko obiščejo le po dvignjeni leseni učni pešpoti, dolgi 600 metrov.

Pokopališče školjk

Plaža z zanimivim imenom je domovanje kar 234 različnih polžkov in 30 vrst ptic, ki bivajo v Tržaškem zalivu. Na majhnem območju bodo radovedni otroci v družbi staršev in skrbnikov preživeli ure. Plaža leži praktično ob Luki Koper, zato je na prvi pogled okolica izredno neprivlačna. A nikar ne pretiravajte z nabiranjem školjk, saj velja prisluhniti opozorilom in prošnji, da školjke ostanejo kot spomin tudi za zanamce.

Škocjanski zatok

Naravni rezervat Škocjanski zatok, mala polslana laguna pri Kopru, vedno postreže s čudovitim pogledom v nekoliko drugačno naravo. Močvirje, gnezditveni otočki, kanali, pestrost živalskih vrst, posebna arhitektura, zlivanje različnih tipov okolja – vse to je zanimivo in poučno za družine s šoloobveznimi otroki. Ker je pot mogoče opraviti tudi z otroškim vozičkom, bo doživetje narave enkratna izkušnja tudi za malčke, tisti, ki se jim ne ljubi veliko hoditi, pa lahko za premagovanje razdalje uporabijo poganjalček ali otroško kolo. Na poti je veliko klopic za počitek, sama krožna pot je opremljena z opazovalnicami in učnimi tablami. Ponuja obilo informacij, ilustracije in fotografije na učnih tablah so čudovite in pritegnejo tako velike kot male glave. S pomočjo vseh informacij bodo lahko otroci mimogrede rešili kviz in tako z obilico novega znanja zaključili nepozabno dogodivščino.