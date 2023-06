»Znamenito čokoladno torto izdeluje izključno ena pekarna na Dunaju. Recept je seveda skrivnost,« nam je ob obisku nove kavarne v Ulici Danteja Alighierija v strogem središču Trsta, pred katero se je trlo strank v vrsti, razložil Dizzi Alfons, ki je z Erichom Bernadom idejni oče projekta. Z njima je sodeloval tudi umetnik Peter Weisz.

Kreacije trikrat na teden vozijo z Dunaja v Trst

Od čevljev do čokoladne torte; tako bi še najbolje opisali razvoj lokala, v katerem domuje kavarna. Kar sto let je namreč tam obratovala znamenita trgovina z obutvijo Rosini, v kateri so čevlje vrhunske kakovosti kupovale generacije Tržačanov. Uspešne zgodbe je bilo leta 2021 konec, na policah, kjer se je bohotila elegantna obutev, pa je danes mogoče občudovati sladke kreacije, ki jih z Dunaja trikrat na teden vozijo v Trst.

»Restavriranje lokala je bilo zelo zahtevno, treba je bilo upoštevati navodila urada za spomeniško varstvo,« je bil med neprestanim sprejemanjem strank jasen Dizzi Alfons. Notranjost krasijo elegantni rdeči žametni fotelji. Rdeča je namreč barva Sacherja. Sicer pa ambient z lesenim pozlačenim pohištvom in lestenci v obliki cepelinov daje občutek pristnega srednjeevropskega luksuza.

Cena enaka tisti na Dunaju

Natakarji v uniformi, ki obvladajo več jezikov, tudi slovenščino, torto postrežejo na krožniku z logotipom legendarne dunajske kavarne. Zraven ne manjka niti smetana, nepogrešljivi dodatek k čokoladni torti z mareličnim polnilom. Za kos torte je treba odšteti 8,9 evra, cena je enaka tisti z Dunaja. »Za pripravo torte je potrebnih kar 34 korakov,« je razložil lastnik kavarne s slaščicami, ki jih je mogoče kupiti tudi v celem kosu. Za malo torto je treba odšteti 45, za srednje veliko 54, za največjo pa 60 evrov. »Cene so kvaliteti primerne. Sestavine so na najvišji ravni. To je namreč edina prava originalna saher torta.«

Pogajanja za odprtje franšize v Trstu so trajala kar devet mesecev. Vse se je začelo s pogovorom z družino Winkler-Gürtler, ki je lastnica hotela in istoimenske kavarne v središču Dunaja, tik za znamenito Wiener Staatsoper. Dizzi Alfons je po rodu namreč Avstrijec, a se je pred več deset leti zaljubil v Trst in se tja preselil. Za mesto pravi, da je neločljivo povezano z avstrijsko prestolnico, Avstrijci pa da so vanj naravnost zaljubljeni.

Poleg znamenite čokoladne torte z marelično marmelado lahko gostje okušajo še druge dunajske sladkosti: od torte s punčem do začinjenega kolača s kandirano pomarančo, ingverjem in belo čokolado ter čokoladne bombone, polnjene z jajčnim likerjem. Niti kava ne manjka, Illyjeva, seveda. In to ne le v tradicionalnih tržaških formatih, kot je capo in B oziroma macchiato v kozarčku. Okusiti je namreč mogoče tudi melange in druge dunajske načine za pripravo tega napitka. Kot se za pravo dunajsko kavarno spodobi, pa bodo v kratkem na meni dodali nekaj slanih jedi, kot so prekajene račje prsi, kuhan pršut s tartufi, telečji golaž ali tradicionalna dunajska klobasa. Hrano bo mogoče zaliti s šampanjcem ali Sacherjevo penino iz mešanice sort avstrijskega grozdja. Prava dunajska izkušnja v središču Trsta.