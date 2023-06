Novigrad, obdan s srednjeveškim obzidjem, se ponaša z bogato zgodovino, kristalno čistim morjem in kilometri naravnih plaž, sprehajališči ob morju in v senci stoletnih borovcev, skozi gozdičke, vinograde in oljčne nasade, brez gneče in stresa. Če si želite destinacijo za sprostitev in polnjenje baterij ter nova doživetja za okrevanje duha in telesa, vam bo Novigrad po turobni in mrzli zimi zagotovo lahko ponudil vse to.

Kraj za ljubitelje aktivnosti v naravi

To istrsko mesto radi obiščejo ljubitelji rekreacije v naravi, predvsem kolesarjenja, teka in dolgih sprehodov. Tam je vse tako blizu, da lahko pozabite na avto, dokler vas ne zagrabi želja po odkrivanju lepot drugih delov istrskega polotoka. Zato je doživetje Novigrada in okolice na dveh kolesih odlična ideja. Skozi Novigrad poteka več urejenih in označenih kolesarskih poti, ki razkrivajo naravne znamenitosti regije. Severozahodna Istra je znana kolesarska destinacija, zato lahko zlahka obiščete bližnja zanimiva majhna mesta, kot so Brtonigla, Grožnjan, Oprtalj ali Motovun.

Prav tako sta Novigrad in njegova okolica kot nalašč za sproščujoče počitnice za vso družino. To mirno sredozemsko mestece pravzaprav slovi kot destinacija družinskega turizma, zato je v Novigradu temu prilagojeno skoraj vse – od namestitev do dogodkov in spremljajočih animacijskih vsebin. Tako so spomladi organizirane različne aktivnosti v naravi, kot so vodene peš in kolesarske ture. Daljše in krajše poti potekajo ob obali, vinogradih in oljčnih nasadih, prilagojene pa so posebej družinam.

Gastronomska destinacija

Če ste zamudili enogastronomski dogodek Park Food Fest, naj vas potolažimo. Različice istega koncepta bodo potekale tudi jeseni, doživetje mamljivih okusov na dogodkih pa je odlična uvertura v spoznavanje kakovostne gastronomske ponudbe več kot 40 restavracij, ki delujejo na tem območju. Restavracije in kuharji se trudijo na svojih krožnikih ponuditi okuse svežih rib in morskih sadežev iz lokalnega akvatorija, pri čemer cenijo sezonska živila in tisto, kar se dnevno ujame v mreže pridnih ribičev, kot so pokrovače, lignji, morski list (švoja), brancin, orada in druge ribe.

Novigrad si že leta prizadeva poudariti prednosti svoje regije, da bi postal prepoznavna gastronomska destinacija, k čemur prispevajo tudi najboljša ekstra deviška oljčna olja lokalnih oljkarjev in vrhunska vina vinarjev, za katere poznavalci pravijo, da izstopajo po svojem znanju. Vina ne slovijo le po kakovosti, temveč tudi po pogumu in značaju, ki ga je čutiti na primer v vsakem kozarcu malvazije. Tako vinarji kot oljkarji vsako leto za svoje delo osvajajo prestižne nagrade in priznanja, njihove degustacije pa goste popeljejo v zanimive zgodbe, ki se jih brbončice še dolgo spominjajo.

Damir & Ornella med Forbesovimi 10 najljubšimi restavracijami Revija Forbes je ena tistih, ki pogosto objavlja različne lestvice najboljših, najbogatejših, najlepših ... Biti v ameriški reviji, ki velja za eno najuspešnejših poslovnih revij na svetu, je stvar prestiža. Zagotovo pa je tudi dobra reklama za vse, ki so na eni od lestvic, predvsem v svetu poslovnežev. Na enem od takih seznamov z naslovom »Kje jesti: 10 najljubših restavracij za leto 2022« je portugalska novinarka Ann Abel objavila svoj seznam najljubših restavracij, ki jih je obiskala lani. Med evropskimi destinacijami je bila tudi restavracija iz Hrvaške, natančneje iz Novigrada. Istra je znana po tartufih, oljčnem olju, vinu, siru in svežih ribah, slednje pa je tudi razlog, da se je restavracija Damir & Ornella znašla na prestižnem seznamu. Abelova jo opisuje kot nezahtevno restavracijo v očarljivi ribiški vasici, ki je postala letovišče. »Je edino mesto v okolici (morda celo na celotnem Jadranu), ki je tako prepričano o kakovosti hrane, da nima terase ob morju,« poudarja novinarka Forbesa in dodaja, da se lastniki veselijo gosta, ki je razpoložen za uživanje dobre hrane. Prav tako naj bi ji lokalni gostitelj razpoloženje gostov opisal čisto preprosto: »To je Istra.« Restavracija je že dolgo znana predvsem po ribjih dobrotah in to ni prvič, da se je uvrstila na eno od najboljših lestvic. Ob istrski restavraciji Damir & Ornella je na Forbesovi lestvici TOP 10 favoritov največ portugalskih, med njimi pa so tudi restavracije iz Španije, Turčije, Ibize, Švedske, Maroka in Nemčije.